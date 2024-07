Triệu tập một số đối tượng đăng tin sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Công an tỉnh Bắc Giang vừa triệu tập một số đối tượng đăng tải thông tin có nội dung sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên mạng xã hội.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn vị trong Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện một số đối tượng trên địa bàn sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt, sai sự thật về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ.

Ngày 22/7, N.T.N. (SN 1991, trú tại tổ dân phố Đồi Đỏ, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đã sử dụng tài khoản Facebook của cá nhân, tên "N. N", đăng tải thông tin liên quan đến tang lễ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nội dung không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, N.T.N thừa nhận do nhận thức của bản thân hạn chế nhưng không có mục đích xấu; nội dung đăng tải được copy trên mạng Internet; lý do đăng tải xuất phát từ lòng xót thương trước sự ra đi của Tổng Bí thư nên đã đăng tải, chia sẻ bài viết, còn không có mục đích khác. Công an huyện Tân Yên đã yêu cầu công dân N.T.N cam kết, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin trên mạng xã hội.

Ngày 23/7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an thành phố Bắc Giang triệu tập, mời làm việc đối với công dân L.T.T đã sử dụng mạng xã hội Facebook có tên “T.L” chia sẻ bài viết có hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bị cắt ghép, không đúng sự thật. Tại Cơ quan Công an, bà T thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Công an thành phố Bắc Giang đã yêu cầu công dân cam kết, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đính chính thông tin trên mạng xã hội.

Tiếp đó, tối 23/7/2024, tài khoản Facebook “L.S” đăng bài viết và kèm theo hình ảnh cắt ghép, giả mạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nằm tại Bệnh viện 108. Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an huyện Hiệp Hòa đã xác minh, làm rõ người đăng tải bài viết nói trên là N. T. L (SN 1975, trú tại thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa).

Qua làm việc, bà L cho biết, do thấy một số người trên mạng xã hội Facebook đăng tải bài viết trên nên đã tải về để đăng tải trên trang cá nhân của mình với mục đích để tỏ lòng tiếc thương với Tổng Bí thư. Lúc đăng tải, do thiếu hiểu biết, bà L không nhận thức được hình ảnh, nội dung mình tải về rồi đăng tải trên mạng xã hội Facebook như trên là đúng hay sai sự thật; ngoài ra, không có mục đích nào khác.