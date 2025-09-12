Nam sinh lớp 7 bị bạn hàng xóm đâm thấu ngực tại trường học

TPO - Em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát trong khuôn viên nhà trường. Lúc này, em T. đã rút con dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I.

Ca phẫu thuật kịp thời, sức khoẻ của em I. đã ổn định.

Chiều 12/9, Công an xã Ia Pia (Gia Lai) phối hợp với lãnh đạo Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ việc nam sinh lớp 7 bị đâm thấu ngực.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai học sinh của Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Pia) là em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát trong khuôn viên nhà trường. Lúc này, em T. đã rút dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược – Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Em I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Kết quả thăm khám cho thấy em I. bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp của Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Hiện sức khỏe của em I. đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Bà Cao Thị Dịu - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền cho biết, qua xác minh của nhà trường, hai học sinh này là hàng xóm và xảy ra mâu thuẫn từ khi ở nhà. Do không giải quyết được, cả hai em lên trường gặp nhau nói chuyện và dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.