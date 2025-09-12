Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nam sinh lớp 7 bị bạn hàng xóm đâm thấu ngực tại trường học

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát trong khuôn viên nhà trường. Lúc này, em T. đã rút con dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I.

tien-phong-6514.jpg
Ca phẫu thuật kịp thời, sức khoẻ của em I. đã ổn định.

Chiều 12/9, Công an xã Ia Pia (Gia Lai) phối hợp với lãnh đạo Trường THCS Ngô Quyền triệu tập những học sinh có liên quan để xác minh, làm rõ việc nam sinh lớp 7 bị đâm thấu ngực.

Trước đó, sáng cùng ngày, hai học sinh của Trường THCS Ngô Quyền (xã Ia Pia) là em K.I. (học sinh lớp 7) và em N.Q.T. (học sinh lớp 8) xảy ra mâu thuẫn cãi cọ dẫn đến xô xát trong khuôn viên nhà trường. Lúc này, em T. đã rút dao mang sẵn trong người đâm vào phần ngực của em I. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược – Hoàng Anh Gia Lai trong tình trạng nguy kịch. Em I. nhập viện trong tình trạng khó thở, suy hô hấp, mất máu do vết thương thấu ngực, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Kết quả thăm khám cho thấy em I. bị vết thương thấu ngực, tràn khí màng phổi cần phẫu thuật gấp. Ê kíp của Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai đã phẫu thuật để cầm máu, dẫn lưu khí và xử lý vết thương trong lồng ngực.

Đến khoảng 14h cùng ngày, ca phẫu thuật hoàn tất. Hiện sức khỏe của em I. đã tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Bà Cao Thị Dịu - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền cho biết, qua xác minh của nhà trường, hai học sinh này là hàng xóm và xảy ra mâu thuẫn từ khi ở nhà. Do không giải quyết được, cả hai em lên trường gặp nhau nói chuyện và dẫn đến sự việc đáng tiếc trên.

Tiền Lê
#đánh nhau #mâu thuẫn học đường #đâm thủng ngực #cứu chữa #Trường THCS Ngô Quyền #Công an xã Ia Pia #Gia Lai #bạo lực học đường

Xem thêm

Cùng chuyên mục