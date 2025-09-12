Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Vụ phản đối sáp nhập trường ở Nghệ An: Chốt thời gian học sinh đi học trở lại

Thu Hiền
TPO - Lãnh đạo xã Thiên Nhẫn (tỉnh Nghệ An) yêu cầu dừng sáp nhập phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 về điểm trường chính. Đồng thời, hoàn tất công tác chuẩn bị để ngày 15/9 học sinh đi học trở lại.

Ngày 12/9, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cùng đoàn công tác đã có mặt tại 2 phân hiệu của Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 để lắng nghe ý kiến của phụ huynh, nhà trường, địa phương về việc sáp nhập trường.

tp-7.jpg
Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2

Sau khi khảo sát cả hai điểm trường, ông Thành đánh giá mục tiêu việc sáp nhập trường nhằm tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên việc sáp nhập phải được sự đồng thuận của phụ huynh.

“Trước mắt năm học này, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì ở điểm lẻ để ổn định việc dạy học. Với những hoạt động ngoại khóa, các tiết học ngoại ngữ, tin học thì nhà trường cần thông báo tới phụ huynh lịch học để đảm bảo hài hòa”, ông Thành nói.

tp-4-5891.jpg
Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An kiểm tra phòng tin học Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí giáo viên, phối hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh để đón các cháu trở trường vào thứ 2 tuần tới (ngày 15/9), có kế hoạch dạy bù chương trình cho các học sinh.

“Ban giám hiệu Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 sắp xếp thời khóa biểu hợp lý, thống nhất với phụ huynh về thời gian để đưa đón các cháu tại phân hiệu 2 sang điểm chính học ngoại ngữ và tin học hàng tuần”, ông Thành nhấn mạnh.

tp-9.jpg
Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 (điểm chính) được xây dựng khang trang, đáp ứng việc dạy và học cho học sinh cả hai phân hiệu.

Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 được xây dựng khang trang, sạch đẹp, có các phòng chức năng, khuôn viên, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên... đảm bảo cho việc dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sáp nhập 2 phân hiệu là cần thiết, phù hợp với xu thế và quy hoạch mạng lưới trường lớp, đáp ứng yêu cầu về dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, việc sáp nhập phải tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong phụ huynh, không gây xáo trộn, gián đoạn việc học tập của các cháu.

tp-10-3780.jpg
Ông Thái Văn Thành lắng nghe tâm tư của phụ huynh

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn đã ký quyết định tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 về điểm trường chính. Lãnh đạo địa phương cũng yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường tại phân hiệu 2 để đảm bảo cho việc dạy và học, bắt đầu từ ngày 15/9.

tp-8-3803.jpg
Tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 về điểm trường chính.

Bà Lê Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2, cho biết, sau khi chính quyền xã có quyết định dừng sáp nhập, nhà trường huy động nhân lực, vận động sự tham gia của phụ huynh để quét dọn khuôn viên, sắp xếp lại phòng học, phòng chức năng tại phân hiệu 2.

Một số bàn ghế, thiết bị dạy học tại phân hiệu 2 đã được chuyển về điểm trường chính. Các giáo viên, nhân viên của trường đang thực hiện công tác chuyên môn, bởi vậy, việc chuẩn bị cơ sở vật chất đón các cháu trở lại trường sẽ được thực hiện vào 2 ngày nghỉ cuối tuần.

tp-1-4428.jpg
Phụ huynh tham gia vệ sinh trường lớp để học sinh trở lại học tập vào thứ 2 (ngày 15/9)

Như đã đưa tin, sau lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, xã Thiên Nhẫn đã đề nghị chính quyền địa phương, nhà trường mở trường lớp ở điểm lẻ cho học sinh tới học.

Người dân không đồng tình việc sáp nhập trường vì cho rằng nếu nhập về điểm chính sẽ khiến việc đưa đón con em vất vả, đường đi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thu Hiền
