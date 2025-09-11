Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Sở Giáo dục Nghệ An chỉ đạo khẩn vụ hàng trăm học sinh chưa đến lớp

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo tạm dừng sáp nhập phân hiệu 2 về Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Chiều 11/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An cho biết, Sở đã ban hành công văn khẩn liên quan đến kiến nghị của phụ huynh phân hiệu 2, Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Theo đó, để đảm bảo sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện mô hình chính quyền mới, đơn vị đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 tạm dừng việc sáp nhập phân hiệu 2 về phân hiệu 1.

z6997912290009-bf84e1a696bef67e9856f8c7af6667e1.jpg
Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2 phân hiệu 2

Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị UBND xã Thiên Nhẫn chỉ đạo nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác; tiếp tục tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh. Việc sáp nhập sẽ thực hiện khi nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh và học sinh của phân hiệu 2 Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2.

Trước năm học 2025 - 2026, để thuận tiện cho việc dạy và học, theo đề xuất của Trường tiểu học Trung Phúc Cường 2, UBND xã Thiên Nhẫn quyết định sáp nhập phân hiệu 2 về điểm trường chính. Theo đó, 196 học sinh/5 khối lớp (con em xóm Quảng Xá, xã Thiên Nhẫn) chuyển đến trường chính (xóm Dương Phổ, xã Thiên Nhẫn), cách điểm cũ hơn 1km để học tập.

Tuy nhiên, chủ trương này không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh học sinh phân hiệu 2 do lo ngại quãng đường đi học xa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Các phụ huynh đã có đơn gửi lãnh đạo nhà trường, chính quyền địa phương và Sở GD&ĐT đề xuất không sáp nhập phân hiệu 2 vào trường chính.

Để phản đối việc sáp nhập, nhiều phụ huynh không đưa con đến lớp. Đến sáng 11/9, có khoảng gần 100 học sinh xóm Quảng Xá chưa đi học.

545350638-3822498011216077-3487669307588073143-n.jpg
Trường Tiểu học Trung Phúc Cường 2 phân hiệu 1 được đầu tư khang trang, hiện đại

Cô Lê Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chủ trương sáp nhập điểm trường lẻ về điểm trường chính đã được đưa ra từ năm học này. Mục đích nhằm nâng cao chất lượng dạy học, tập trung đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để học sinh được học trong môi trường tập trung, trang thiết bị và cơ sở vật chất tốt hơn.

Trong quá trình sáp nhập, trường đã sớm báo cáo với chính quyền xã Thiên Nhẫn, lập tờ trình và tổ chức họp phụ huynh để thông báo chủ trương của nhà trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai chưa nhận được sự đồng thuận của người dân. Vì thế, sau ngày khai giảng, chỉ gần một nửa học sinh ở phân hiệu 2 đến học ở điểm trường chính.

Trước lo lắng của phụ huynh về nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương đã yêu cầu Công an xã Thiên Nhẫn bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại nút giao. Đồng thời có kế hoạch đề nghị UBND tỉnh Nghệ An lắp hệ thống tín hiệu giao thông tại ngã tư cầu Côi để đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh trong quá trình lưu thông.

Thu Hiền
#Nghệ An #sáp nhập trường #học sinh #phụ huynh phản đối #giáo dục Nghệ An #an toàn học sinh #Trường Tiểu học Trung Phúc Cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục