Trả lại tên cho 14 trường bị trùng sau sáp nhập ở Đắk Lắk

TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk quyết định 14 trường THPT ở phía Đông tỉnh này sẽ được chuyển lại tên cũ. Riêng những trường THPT ở phía Tây Đắk Lắk sẽ có thêm số 1 ở phía sau.

Ngày 29/8, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh vừa quyết định trả lại tên cũ cho 14 trường THPT. Cả 14 trường học này đều nằm phía Đông (tỉnh Phú Yên cũ).

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Lắk đổi tên Trường THPT số 2 Nguyễn Huệ thành Trường THPT Nguyễn Huệ; Trường THPT số 2 Ngô Gia Tự thành Trường THPT Ngô Gia Tự.

Trường THPT Ngô Gia Tự phía Tây tỉnh Đắk Lắk

Trường THPT số 2 Nguyễn Trãi thành Trường THPT Nguyễn Trãi; Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ thành Trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Trường THPT số 2 Nguyễn Thị Minh Khai thành Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai; Trường THPT số 2 Phạm Văn Đồng thành Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Trường THPT số 2 Tôn Đức Thắng thành Trường THPT Tôn Đức Thắng; Trường THPT số 2 Phan Chu Trinh thành Trường THPT Phan Chu Trinh.

Trường THPT số 2 Phan Đình Phùng thành Trường THPT Phan Đình Phùng; Trường số 2 Trần Phú thành Trường THPT Trần Phú.

Trường số 2 Nguyễn Thái Bình thành Trường THPT Nguyễn Thái Bình; Trường THPT số 2 Phan Bội Châu thành Trường THPT Phan Bội Châu.

Trường THPT số 2 Lê Hồng Phong thành Trường THPT Lê Hồng Phong; Trường THPT số 2 Nguyễn Công Trứ thành Trường THPT Nguyễn Công Trứ.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu 14 trường THPT vừa có quyết định đổi tên tổ chức, hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư số 32/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành điều lệ trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và các quy định pháp luật hiện hành.

Trước đó, sau khi hợp nhất 2 tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, có 14 trường THPT ở phía Đông (Phú Yên cũ) trùng tên với 14 THPT phía Tây tỉnh (Đắk Lắk cũ).

Sau đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tham mưu UBND tỉnh này ra quyết định đặt tên các trường nêu trên có số 1 (các trường phía Tây) và số 2 (cho các trường phía Đông).

Tuy nhiên, UBND tỉnh quyết định 14 trường THPT ở phía Đông Đắk Lắk sẽ được chuyển lại tên cũ. Riêng những trường THPT ở phía Tây Đắk Lắk sẽ có thêm số 1 ở phía sau.