Vì sao cầu Thuận An tại Huế sắp đổi tên sau gần 20 năm?

TPO - Sau gần 20 năm mang tên Thuận An, cây cầu đường bộ vượt phá Tam Giang dài gần 500m trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn phường Thuận An, TP Huế, sắp có tên mới.