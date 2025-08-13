Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Vì sao cầu Thuận An tại Huế sắp đổi tên sau gần 20 năm?

Ngọc Văn

TPO - Sau gần 20 năm mang tên Thuận An, cây cầu đường bộ vượt phá Tam Giang dài gần 500m trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn phường Thuận An, TP Huế, sắp có tên mới.

VIDEO: Chiêm ngưỡng hai cây cầu﻿ trị giá đầu tư hàng nghìn tỷ tại Huế sắp chính thức được đặt tên.
tp-1-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Ngày 13/8, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao TP Huế cho biết, UBND thành phố vừa tổ chức họp thông qua Đề án đặt tên cho hai công trình giao thông trọng điểm﻿, gồm cầu qua cửa biển Thuận An và cầu vượt sông Hương﻿ thuộc trung tâm thành phố. Cùng với đó, cây cầu vượt phá Tam Giang trên tuyến Quốc lộ 49 dài gần 500m hiện mang tên Thuận An sẽ được đổi sang tên mới.
tp-2-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-1.jpg
tp-2-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-2.jpg
Theo UBND TP Huế, hai công trình giao thông trọng điểm cầu qua cửa biển Thuận An (phường Thuận An) và cầu vượt sông Hương khu vực trung tâm thành phố qua hai phường Thuận Hóa và Phú Xuân là hai dự án có quy mô lớn của địa phương, với tổng mức đầu tư lần lượt hơn 3.496 tỷ đồng và 2.281 tỷ đồng. Hai công trình này trong tương lai sẽ giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch của Huế.
tp-3-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Về đề án đặt tên hai công trình giao thông trọng điểm nêu trên, với cầu vượt cửa biển﻿ Thuận An, Hội đồng tư vấn và nhân dân địa phương thống nhất cao phương án đặt tên là cầu Thuận An (với tỷ lệ đồng thuận gần 98%).
tp-3-vuong-mat-bang-cau-cua-bien-thuan-an.jpg
Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao TP Huế, tên gọi Thuận An không chỉ gắn liền với địa danh, lịch sử và văn hóa của vùng đất cửa biển xứ Huế﻿, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc.
tp-5-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Năm 1813, vua Gia Long đã đặt tên cho cửa biển chính của kinh đô Phú Xuân là Thuận An với mong ước “Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận” (quốc gia thái bình, nhân dân yên ổn, mưa gió thuận hòa). Đây cũng là khát vọng ngàn đời﻿ của dân tộc ta, gửi gắm trong tên gọi để cầu mong sự thịnh vượng và bình yên.
tp-6-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Đối với cầu vượt sông Hương﻿, phương án tên gọi được lựa chọn là cầu Nguyễn Hoàng, nhằm tôn vinh chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525 - 1613). Tiến sĩ Phan Thanh Hải cho biết, Nguyễn Hoàng là vị chúa Nguyễn đầu tiên vào trấn giữ đất Thuận Hóa từ năm 1558. Với 55 năm cai trị Thuận Hóa, rồi Thuận Quảng (từ 1571), ông đã có công lao to lớn trong việc mở mang, phát triển Đàng Trong, đặt nền móng cho quá trình Nam tiến thời các chúa Nguyễn, góp phần để nước Việt Nam ngày nay có lãnh thổ rộng lớn, đa dạng và giàu có.
tp-7-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Trong suốt quá trình triển khai dự án, tên gọi cầu Nguyễn Hoàng đã quen thuộc với người dân và tên cầu tạo được đồng thuận cao﻿ (từ 65,5% đến 100% tại các địa phương lấy ý kiến).
8-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-anh-visithue.jpg
Theo tìm hiểu của PV, khi cầu vượt cửa biển tại Huế hiện đang xây dựng được đặt tên là Thuận An, thì cây cầu đường bộ﻿ qua phá Tam Giang đang mang tên Thuận An sẽ được đổi thành cầu Thai Dương (tên một địa danh nổi tiếng ở phường Thuận An) để tránh trùng lặp. Cầu Thuận An hiện nay nằm trên trục Quốc lộ 49 qua phường Thuận An được khánh thành, đưa vào sử dụng từ năm 2007, tính đến nay đã qua 18 năm, với chiều dài 488m, rộng 10m. Nếu tính luôn cầu Thuận An cũ ở phường Thuận An - cây cầu đầu tiên vượt hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á tại Huế - với quy mô một làn xe hiện đã bị cắt tháo một phần dầm, dừng hoạt động, tên cầu Thuận An đã có từ những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Ảnh: VisitHue
tp-9-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Liên quan đề án đặt tên hai công trình giao thông﻿ trọng điểm cầu qua cửa biển Thuận An và cầu vượt sông Hương, tiến sĩ Phan Thanh Hải cho biết, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ trình HĐND thành phố thông qua Nghị quyết đặt tên, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa văn hóa - lịch sử của hai công trình.
tp-9-1-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an.jpg
Dự kiến, cầu qua cửa biển Thuận An﻿ sẽ thông xe kỹ thuật dịp lễ Quốc khánh 2/9 tới và hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2025.
tp-9-2-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-3.jpg
tp-9-2-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-1.jpg
tp-9-2-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-4.jpg
tp-9-2-ly-do-doi-ten-cau-thuan-an-5.jpg
Còn cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Huế (26/3/2025), hiện tiếp tục hoàn thiện phần đường và các hạng mục thiết yếu về giao thông kết nối hai đầu cầu.
Ngọc Văn
#Đặt tên cầu #cầu Thuận An #cầu Nguyễn Hoàng #sông Hương #UBND TP Huế #phá Tam Giang #nhà Nguyễn #kinh đô Phú Xuân #đồng thuận #đổi tên #cầu Thai Dương

Xem thêm

Cùng chuyên mục