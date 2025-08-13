Vì sao cầu Thuận An tại Huế sắp đổi tên sau gần 20 năm?

TPO - Sau gần 20 năm mang tên Thuận An, cây cầu đường bộ vượt phá Tam Giang dài gần 500m trên tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn phường Thuận An, TP Huế, sắp có tên mới.
Theo UBND TP Huế, hai công trình giao thông trọng điểm cầu qua cửa biển Thuận An (phường Thuận An) và cầu vượt sông Hương khu vực trung tâm thành phố qua hai phường Thuận Hóa và Phú Xuân là hai dự án có quy mô lớn của địa phương, với tổng mức đầu tư lần lượt hơn 3.496 tỷ đồng và 2.281 tỷ đồng. Hai công trình này trong tương lai sẽ giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và du lịch của Huế.
Còn cầu Nguyễn Hoàng đã thông xe kỹ thuật và đưa vào khai thác vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng Huế (26/3/2025), hiện tiếp tục hoàn thiện phần đường và các hạng mục thiết yếu về giao thông kết nối hai đầu cầu.