Người nhái lặn sông Hương kiểm tra độ an toàn các cây cầu tại Huế

Ngày 13/9, UBND tỉnh TT-Huế phối hợp với Khu Quản lý Đường bộ II tổ chức kiểm tra tổng thể mố, trụ các cầu trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho các cầu, công trình giao thông, người và phương tiện lưu thông trước mùa mưa bão.

Tại các cầu Phú Xuân, Trường Tiền, Phú Lưu (TP. Huế), lực lượng chức năng cùng đội thợ lặn đã thực hiện kiểm tra kỹ thuật cầu, kết cấu mố, trụ cầu và các kết cấu dễ bị ảnh hưởng, tác động bởi thay đổi dòng chảy, xói lở, khai thác vật liệu xây dựng, nước lũ, phương tiện thủy va đập, trôi dạt mắc kẹt...

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác sẽ tiến hành tổng hợp và gửi cơ quan chuyên môn đánh giá chất lượng hiện trạng công trình. Trường hợp phát hiện tình huống khẩn cấp ảnh hưởng đến an toàn công trình, ngành giao thông vận tải TT-Huế sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để kịp thời có phương án đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông.

Theo ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn các công trình cầu do tỉnh quản lý.

Đặc biệt là các công trình cầu lớn vượt sông, các công trình cầu đã đưa vào khai thác, sử dụng nhiều năm, trong đó cần quan tâm đến việc kiểm tra, đánh giá các tác động ảnh hưởng đến kết cấu công trình phần dưới gồm móng, trụ cầu bị ảnh hưởng bởi dòng chảy, biến đổi địa chất sau nhiều năm khai thác, vận hành để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp theo mức độ ảnh hưởng và yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh đó, để đảm bảo kiểm soát tải trọng phương tiện lưu thông, ngăn chặn kịp thời các xe quá tải tham gia giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến có cầu yếu, cầu hạn chế tải trọng, có nhiều phương tiện lưu thông qua vùng thấp trũng, trong điều kiện thời tiết bất lợi diễn biến phức tạp, UBND tỉnh TT-Huế cũng đã có công văn yêu cầu Sở GTVT, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các xe quá tải lưu thông qua các cầu có tải trọng thấp, cầu hạn chế tải trọng, cầu yếu trên địa bàn toàn tỉnh.