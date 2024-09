Miền Trung có thể đón đợt mưa rất lớn do bão số 4

TPO - Nhận định xa cho thấy, khoảng từ chiều tối ngày 18/9 đến ngày 21/9, do ảnh hưởng của bão số 4 mạnh lên từ áp thấp nhiệt đới ở Philippines, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Vào 7h sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền đảo Luzon của Philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Những giờ qua, áp thấp nhiệt đới chủ yếu di chuyển chủ yếu theo hướng tây với vận tốc 15-20km/h.

Dự báo trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông và mạnh lên thành bão số 4 với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão đổ bộ đất liền khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ nước ta. Nhận định xa cho thấy, từ chiều tối ngày 18/9 đến ngày 21/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ sáng ngày 17/9 đến sáng ngày 19/9 tiếp tục có vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Ngày và đêm 19/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm. Từ ngày 20/9 mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.

Do mưa lớn kết hợp với triều cường dâng cao nên nguy cơ ngập úng diện rộng các khu vực ven sông, ven biển ở Nam Bộ.

Bắc Bộ trong chiều tối và đêm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Các tỉnh miền Trung hôm nay cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.