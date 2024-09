Hà Nội sắp đón mưa lớn

TPO - Từ chiều tối 17/9 đến đêm 18/9, Hà Nội có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Khu vực đồng bằng và trung Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hội tụ gió trên cao nên từ chiều tối nay (17/9) đến đêm 18/9, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.

Lượng mưa khu vực phía bắc và trung tâm thành phố thời gian này mưa từ 30-50mm, có nơi trên 70mm. Khu vực phía tây và phía nam của thành phố mưa lớn hơn, từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với mưa lớn, lũ vẫn dâng cao trên một số dòng sông của Hà Nội. Đến 16h chiều nay, sông Bùi tại Yên Duyệt (Chương Mỹ) vẫn trên báo động 3 là 57cm, sông Tích tại Đồng Quan xấp xỉ báo động 3, sông Đáy xấp xỉ báo động 2.

Do mưa lớn kết hợp với lũ trên các dòng sông khiến tình trạng ngập úng ở một số huyện tại Hà Nội tiếp tục kéo dài, gồm Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai, Phúc Thọ, Thanh Oai, Ứng Hoà, Mỹ Đức, khu vực ven sông Bắc Hưng Hải của Đông Anh và khu vực Đồng Mô của Ba Vì.

Ngoài ra, mưa lớn có thể ngập úng cục bộ các tuyến phố trong nội đô. Do lũ trên các dòng sông đang cao, khả năng tiêu thoát chậm nên thời gian ngập úng cục bộ ở các tuyến phố có thể kéo dài hơn bình thường, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân.