Thừa Thiên-Huế: Xe đầu kéo ủi bay thành cầu, ca bin đứt rời rơi xuống sông

TPO - Sau khi tông vào thành cầu An Lỗ thuộc tuyến Quốc lộ 1 qua địa phận huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế), phần ca bin của xe đầu kéo bị đứt rời khỏi thân xe, rơi xuống chân cầu bên mép sông Bồ.

Chiều 24/6, Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế phối hợp lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông do xe đầu kéo tự gây tại cầu An Lỗ, thuộc tuyến Quốc lộ đoạn qua địa phận huyện Phong Điền.

Trước đó, vào khoảng 14h10 cùng ngày, tài xế Lê Thế A. (SN 1988, trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đầu kéo mang BKS 73C-079.86 kéo theo sơ mi rơ moóc mang BKS 73R-009.21 lưu thông trên tuyến Quốc lộ theo hướng Huế - Quảng Trị.

Khi đến cầu An Lỗ thuộc vị trí Km 807+ 230 tuyến Quốc lộ 1, xe đầu kéo do tài xế A. điều khiển bất ngờ va chạm vào lề cầu bên phải và ta luy bảo vệ thành cầu An Lỗ dẫn đến vụ tai nạn.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe đầu kéo chỉ có một mình tài xế Lê Thế A.

Vụ tai nạn làm phần cabin ô tô đầu kéo đứt rời khỏi thân xe, rơi xuống dưới chân cầu An Lỗ bên mép nước sông Bồ. Riêng phần thân xe còn lại nằm treo bên mép cầu. Vụ tai nạn còn gây hư hỏng hơn 30m taluy thành cầu; tài xế may mắn thoát nạn.

Nhận tin báo, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh TT-Huế đã phân công cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phối hợp lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn; đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.