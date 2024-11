Đình chỉ nhóm học sinh đánh hội đồng khiến bạn gãy đốt sống cổ

TPO - Liên quan đến sự việc một nữ sinh bị đánh hội đồng dẫn đến gãy đốt sống cổ ở Thanh Hoá, phía nhà trường đã họp hội đồng kỷ luật, đình chỉ học đối với những học sinh đánh bạn.

Ngày 21/11, ông Đặng Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) cho biết, sau khi xảy ra sự việc nhóm học sinh tham gia đánh hội đồng bạn, nhà trường đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật, đưa ra hình thức kỷ luật là đình chỉ học đối với 3 học sinh trực tiếp tham gia đánh bạn, thời gian đình chỉ là 2 tuần, từ ngày 19/11 đến ngày 2/12.

"Thời điểm sau khi xảy ra sự việc, nhà trường cũng đã tạm dừng việc học của nhóm học sinh này ít ngày, nhằm phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Hiện nay, căn cứ vào Thông tư 32, nhà trường đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật và đưa ra hình thức xử lý theo thẩm quyền. Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra và chưa có thông báo kết quả đến nhà trường" - ông Hùng thông tin thêm.

Thông tin từ phía gia đình nữ sinh bị đánh cho biết, kể từ khi bị đánh, đến nay sức khỏe của nữ sinh vẫn còn yếu, phải cố định phần cổ và vẫn chưa thể đi lại bình thường được.

Do chờ đợi kết quả từ cơ quan công an huyện quá lâu, nên ngày 18/11/2024, gia đình nữ sinh bị đánh đã có đơn gửi đến Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị chỉ đạo, điều tra, sớm đưa ra kết luận sau sự việc.

Trước đó, báo Tiền Phong đã thông tin, theo xác minh của Trường THPT Nông Cống 2, huyện Nông Cống (Thanh Hóa), vào ngày 4/10/2024, một nữ sinh lớp 10A6 trong lúc đi học về thì thấy một nữ sinh lớp 10A5 đi sau mình nói chuyện, cười đùa với một bạn khác. Nữ sinh lớp 10A6 nghĩ rằng, bạn đang nói xấu mình nên dẫn đến cãi nhau.

Đến chiều 5/10, lúc tan học, hai nữ sinh này tiếp tục cãi cọ, xích mích. Sau đó, bảo vệ nhà trường giải tán và học sinh ra về hết. Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Tân Phúc thì xảy ra đánh nhau.

Hậu quả: một nữ sinh lớp 11 (khi vào can nhóm bạn đánh nhau) đã bị đánh hội đồng và bị thương nặng (gãy đốt sống cổ số 2), phải chuyển đi Bệnh viện Việt Đức để cứu chữa, điều trị. Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, nữ sinh này được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (ở Thanh Hóa) để tiếp tục theo dõi, điều trị vật lý trị liệu. Sau hơn 1 tháng, hiện sức khỏe nữ sinh vẫn chưa hồi phục để quay lại đi học.