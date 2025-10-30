Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn dùng gậy bi-a đánh nhập viện

Ngọc Tú
TPO - Đang đứng xem ở quán bi-a, em N.H.B.D. (15 tuổi) bất ngờ bị 2 nam sinh lao vào đấm, đá tới tấp. Nhóm này còn dùng gậy bi-a đánh nhiều phát vào đầu khiến em D. phải nhập viện điều trị.

Ngày 30/10, ông Nguyễn Khánh Thành - Chủ tịch UBND xã Bích Hào (Nghệ An) cho biết, Công an xã này đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ ẩu đả tại quán bi-a trên địa bàn khiến một nam sinh phải nhập viện cấp cứu.

anh-chup-man-hinh-2025-10-30-luc-095730.png
Em N.H.B.D. bị 2 nam sinh lao vào đấm đá tới tấp.

Trước đó, ông N.H.Q. (SN 1952, trú xóm Lâm Sơn, xã Bích Hào) trình báo về việc, cháu nội của ông là N.H.B.D. (SN 2010) bị một nhóm học sinh dùng gậy bi-a đánh gây thương tích phải nhập viện cấp cứu.

Theo đoạn video trích xuất từ camera an ninh của quán bi-a 98 (xóm Giang Tiên) thể hiện, thời điểm này N.H.B.D. đang đứng xem các bạn chơi bi-a thì bất ngờ bị 2 nam sinh ở bàn khác xông vào đấm, đá tới tấp. Chưa dừng lại, 2 người này còn dùng gậy bi-a đánh nhiều phát vào đầu của D. Phát hiện sự việc, nhóm bạn xung quanh đã đến can ngăn và giải vây để D. chạy thoát ra ngoài.

fb24cf32-1308-4390-9010-1947ede51265.gif
Hiện nam sinh D. đang được điều trị tại bệnh viện.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã đưa nam sinh D. đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Hiện D. đang được điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Nhận được thông tin vụ việc, Công an xã Bích Hào đã vào cuộc xác minh ,làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Qua xác minh ban đầu cho biết, nhóm học sinh liên quan vụ việc đang học tại Trường THPT Đặng Thai Mai (Nghệ An).

"Công an đã mời một số người liên quan lên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định", Chủ tịch xã Bích Hào nói.

Ngọc Tú
