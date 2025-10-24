Nam sinh 15 tuổi bị tổn thương não do hút thuốc lá điện tử có chứa chất cấm

HHTO - Nam sinh 15 tuổi có tiền sử hút thuốc lá điện tử hơn 1 năm. Gần đây, qua mạng xã hội, cậu bạn thử một loại thuốc lá điện tử mới, có chứa tinh dầu cần sa. Ngay từ lần sử dụng đầu tiên, nam sinh đã có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, tay chân bủn rủn.

Mới đây, Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp thiếu niên 15 tuổi bị ngộ độc thuốc lá điện tử có chứa ma túy.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn nao, người toát mồ hôi rồi sau đó miệng sùi bọt mép, chân tay có quắp và co giật. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

Qua khai thác được biết, thiếu niên 15 tuổi này có tiền sử hút thuốc lá điện tử hơn 1 năm. Gần đây, qua mạng xã hội, nam sinh thử một loại thuốc lá điện tử mới, có chứa tinh dầu cần sa. Ngay từ lần sử dụng đầu tiên, cậu bạn đã có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, tay chân bủn rủn.

Nam sinh này cũng cho biết dù thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm nhưng việc mua bán vẫn diễn ra bình thường. Chỉ khác là thay vì mua trực tiếp ở cửa hàng như trước đây thì mọi hoạt động được diễn ra trên mạng. Nếu khách có nhu cầu kể cả loại có chứa tinh dầu cần sa, người bán vẫn có thể cung cấp.

Kết quả xét nghiệm cho thấy loại thuốc lá điện tử mà bệnh nhân dùng chứa chất ma túy tổng hợp thế hệ mới là 5F-ADB.

Chia sẻ thông tin, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các chỉ định chiếu chụp và xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được đánh giá ban đầu mắc hội chứng serotonin điển hình do các chất ma túy kích thích trong thuốc lá điện tử gây ra, biểu hiện bệnh nhân bị lẫn lộn, vã mồ hôi, co giật.

Đáng chú ý là khi bệnh nhân tỉnh táo trở lại, việc tiếp xúc nói chuyện và khám cho thấy bệnh nhân có vẻ rất bình thường, gia đình bệnh nhân và các bác sĩ sẽ muốn cho bệnh nhân ra viện, nhưng do tính chất phức tạp của thuốc lá điện tử, các bác sĩ đã chủ động cho kiểm tra kỹ hơn và phát hiện bệnh nhân có nhiều tổn thương, rối loạn: suy thận nhẹ (creatinin 126 mcmol/L, bình thường dưới 105 mcmol/L), siêu âm tim thấy tăng áp lực động mạch phổi cụ thể là 35mmHg (bình thường khi nghỉ ngơi là 15-20 mmHg), giãn thất trái, chụp cộng hưởng từ não cho thấy tổn thương não chất trắng hai bên.

Các trắc nghiệm tâm lý cho thấy có trầm cảm, lệch lạc nhân cách, rối loạn nghi bệnh, hoang tưởng, lo âu, suy nhược tâm thần, tâm thần phân liệt, hưng cảm.

Mặc dù xét nghiệm ma túy bằng test nhanh trong nước tiểu để tìm các ma túy thường gặp cho kết quả âm tính. Tuy nhiên mẫu tinh dầu thuốc lá của bệnh nhân mang đến đã được xét nghiệm và phát hiện thấy chất 5F-ADB, đây là một loại ma túy tổng hợp thế hệ mới, có tác dụng mạnh lên thần kinh, tâm thần, tim mạch,… và độc tính với cơ thể chưa được con người biết đầy đủ.

"Chất này vào người và tác dụng rõ ràng rất nhanh, độc tính rất phức tạp, ảnh hưởng nhiều cơ quan nội tạng, vừa rầm rộ, vừa kín đáo âm thầm đánh lừa bệnh nhân và bác sĩ như chúng ta thấy. Nếu người bệnh tiếp tục sử dụng, nguy cơ không tử vong, cũng sớm bị một loạn các bệnh tật như suy thận, suy tim, tâm thần kinh… trong khi hiện tại cháu mới có 15 tuổi"- TS.BS Nguyễn Trung Nguyên cảnh báo.

Sau 10 ngày điều trị tại Trung tâm Chống độc, bệnh nhân đã được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần để tiếp tục điều trị rối loạn tâm thần.