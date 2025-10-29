Khoan đá nổ mìn để thông đường vào 6 bản làng bị cô lập

TPO - Trước tình trạng 6 bản làng bị cô lập do sạt lở đường, xã Mường Lống (Nghệ An) đã phối hợp lực lượng chức năng nổ mìn phá đá, mở đường tạm để người dân và học sinh đi lại.

Lực lượng chức năng khoan đá, nổ mìn để thông đường vào các bản bị cô lập.

Ngày 29/10, ông Phạm Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Mường Lống (Nghệ An) cho biết, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, đường đi vào 6 bản bị cô lập của xã đã thông suốt.

Cụ thể, sau đợt mưa bão liên tiếp vào cuối tháng 9, một số tuyến đường trên địa bàn xã Mường Lống bị sạt lở nghiêm trọng. Trong đó, tuyến đường dẫn vào 6 bản vùng trong của xã Mường Lống bị sạt lở khiến 376 hộ dân bị cô lập.

“Các vách núi xuất hiện những tảng đá lớn chờ chực rơi rất nguy hiểm. Đường không thể đi đã khiến 376 hộ dân của 6 bản bị cô lập. Ngoài ra, còn có 6 điểm trường tiểu học, mầm non bị ảnh hưởng bởi đường giao thông bị chia cắt, học sinh không thể đến trường”, ông Phạm Văn Hòa nói.

Đường bị sạt lở khiến 6 bản của xã Mường Lống bị cô lập trong nhiều ngày.

Trước tình hình trên, xã Mường Lống đã huy động hàng chục cán bộ của nhiều lực lượng chức năng và người dân tiến hành khắc phục các điểm sạt lở bằng cách bơm nước, cạy những tảng đá ở vách núi để mở đường.

Tuy nhiên do lượng đất đá bị sạt lở lớn, việc mở đường không thể triển khai. Xã Mường Lống phải nhờ đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An khoan, nổ mìn phá đá để thông đường.

Chính quyền xã Mường Lống huy động lực lượng chức năng cạy đá trên vách núi nhưng lượng đá quá nhiều nên không thể thực hiện.

“Các cán bộ chiến sĩ khoan núi đá trong 5 ngày và nổ mìn với khối lượng hơn 5.000m3. Hiện tuyến đường vào các bản đã thông. Người dân và các em học sinh có thể đi lại đảm bảo an toàn”, Chủ tịch xã Mường Lống nói.

Xã Mường Lống sau đó phải nhờ sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiến hành khoan, nổ mìn để thông đường.

Lực lượng chức năng phải mất 5 ngày mới có thể khoan và nổ xong khối lượng đá chờ chực rơi trên vách núi.

Khi các tảng đá được giải phóng, lực lượng dân quân tự vệ xã được huy động mang vác vật liệu để mở đường cho người dân đi lại.