Nghệ An: Nhóm ‘trai làng’ chạy xe không biển, mang hung khí rượt đuổi người đi đường

TPO - Các đối tượng chạy xe máy không biển, lạng lách đánh võng rồi mang theo hung khí như đao, kiếm, vỏ chai bia, rượt đuổi nhau gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

Ngày 20/9, Công an xã Quỳnh Văn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 16 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Công an xã Quỳnh Văn cho biết, thời gian qua trên địa bàn xã xuất hiện một số nhóm đối tượng từ 15-20 tuổi ngoài địa bàn thường xuyên tụ tập, điều khiển xe mô tô tháo biển số, lạng lách, đánh võng. Nhiều đối tượng còn mang theo hung khí như đao, kiếm, nỏ bắn bi, vỏ chai bia, rượt đuổi nhau gây mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn.

21h đêm 18/9 xuất hiện một nhóm chạy xe máy tốc độ cao và dùng hung khí rượt đuổi người đi đường trên địa bàn nên Công an xã Quỳnh Văn vào cuộc điều tra làm rõ.

Tang vật công an thu giữ gồm đao, kiếm, vỏ chai bia các loại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 19/9, Công an xã Quỳnh Văn phối hợp Công an xã Quỳnh Anh (tỉnh Nghệ An) đồng loạt bắt giữ 16 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng gồm: Hồ Lý (SN 1996), Trần Văn Hiệp (SN 2007), Trần Văn Khánh (SN 2007), Trần Văn Tuấn (SN 2005) và 12 đối tượng (có độ tuổi từ 15-17) đều trú tại xã Quỳnh Anh.

Công an làm việc với đối tượng cầm đầu để điều tra vụ việc.

Quá trình bắt giữ các đối tượng, công an đã tạm giữ: 1 đao tự chế dài khoảng 170 cm; 1 kiếm; 6 xe mô tô, nhiều vỏ chai bia các loại và một số tang vật liên quan khác.

Công an xã Quỳnh Văn đang hoàn thiện hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định.