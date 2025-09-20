Nghệ An tìm nhiều địa điểm làm khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

TPO - Tỉnh Nghệ An giao các cơ quan chức năng khảo sát 6 địa điểm tại 3 xã để làm khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Tỉnh Nghệ An vừa giao các sở, ngành đơn vị, địa phương liên quan tiến hành tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Cụ thể, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương khảo sát 6 địa điểm lập quy hoạch khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại các xã Tân Châu, Đức Châu, Quỳnh Sơn.

Khu vực xã Diễn Châu (Nghệ An) nơi đường sắt cao tốc Bắc Nam dự kiến đi qua.

Trong đó, xã Tân Châu có 2 vị trí ở khu vực đồng 10 Tấn (xóm Song Tiến) có diện tích khảo sát 1,66ha và 1,2ha. Xã Đức Châu có 2 vị trí khảo sát gồm khu vực 3 ha tại thôn Xuân Khánh và khu vực 1,45ha tại thôn Mỹ Lý. Xã Quỳnh Sơn có 2 vị trí khảo sát tại khu vực đồng Cao (thôn 5, Quỳnh Mỹ) có diện tích 1,78ha và khu vực đồng Phần Trăm (xóm 1 Quỳnh Lâm) với diện tích 1,1ha.

Tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, đất đai, đầu tư xây dựng và các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành; sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng tái định cư, không để xảy ra trường hợp lãng phí, thất thoát.

Lộ trình đường sắt cao tốc Bắc Nam (đường kẻ màu vàng) dự kiến đi qua xã Tân Châu, xã Quỳnh Sơn (Nghệ An). (Ảnh: H.Toại).

Được biết, Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Nghệ An dự kiến ảnh hưởng trực tiếp tới 38 cụm dân cư, với khoảng 2.150 hộ dân có đất. Trong đó, 1.942 hộ phải bố trí tái định cư. Diện tích GPMB dự kiến khoảng 519,2 ha, dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.397 tỷ đồng. Để phục vụ công tác bố trí tái định cư, Nghệ An dự kiến đầu tư khoảng 30 khu tái định cư, với tổng diện tích hơn 102 ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.450 tỷ đồng.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng cho toàn bộ đoạn tuyến đi qua địa bàn, trong đó phân công rõ trách nhiệm và lộ trình cho từng sở, ban, ngành, địa phương.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành các thủ tục khởi động 3 khu tái định cư sớm tại phường Hoàng Mai, xã Tân Châu, xã Hưng Nguyên Nam và hoàn tất việc xác định địa điểm các khu tái định cư còn lại trong tháng 10/2025.