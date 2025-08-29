Khách đường bộ đến Đà Nẵng dịp lễ 2/9 dự kiến tăng 30-40%

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Để đáp ứng lượng hành khách về quê, du lịch, các đơn vị vận tải đường bộ, đường sắt tại thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch tăng cường phương tiện...

Theo ghi nhận, tại Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng, những ngày cận lễ, lượng khách có dấu hiệu tăng so với ngày thường, tập trung vào các tuyến Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... và các tỉnh Tây Nguyên.

Xe khách tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình được tăng cường để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ.

Nguyễn Thị Ái Ly (quê Quảng Bình, nay là Quảng Trị) cho biết năm nay được nghỉ lễ 4 ngày nên đã đặt xe trước đó 1 ngày để về quê chơi cùng gia đình. "Mấy năm trước tôi thường ra bến mới mua vé, nhiều khi chen chúc, sợ hết chỗ. Giờ có đặt vé online nên yên tâm hơn, chỉ cần tới bến lấy vé là lên xe", Ly chia sẻ.

Đơn vị quản lý bến cho biết, hiện có hơn 700 lượt xe hoạt động ra vào bến mỗi ngày. Dịp cao điểm lễ Quốc khánh 2/9 năm nay dự kiến tăng hơn so với năm ngoái khoảng 30-40%.

Những ngày nghỉ lễ, mỗi ngày có khoảng 700 lượt xe hoạt động phục vụ hành khách.

Ông Võ Quốc Dũng, đại diện Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, cho biết, dịp lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên dự báo lượng khách sẽ tăng rất cao. Trước đó, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường công tác hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian cao điểm.

“Lượng khách dịp 2/9 dự kiến tăng 30-40% so với năm ngoái, kéo theo lượng vé xuất ra cũng nhiều hơn. Chúng tôi đã làm việc với các đơn vị vận tải để đảm bảo đủ đầu xe hoạt động trên tuyến, phục vụ tốt nhất nhu cầu của hành khách. Mục tiêu là không để bất kỳ ai bị kẹt lại bến vì không có vé. Hiện nhiều phương án đã được chuẩn bị sẵn sàng”, ông Dũng nói.

Lượng khách đi xe năm nay dự kiến tăng 30-40%.

Năm nay, vào dịp lễ 2/9, lượng khách tăng nhưng không xảy ra tình trạng “cháy vé” hay hết vé như lo ngại. Nhiều hành khách cho biết việc đặt vé trực tuyến, thanh toán online khá thuận tiện, giúp họ chủ động hơn trong kế hoạch đi lại.

Tại Ga đường sắt Đà Nẵng, lượng hành khách đến và đi cũng ghi nhận sự gia tăng trong những ngày gần đây, đặc biệt là trên các chuyến tàu hướng ra Bắc. Nhiều hành khách lựa chọn ra Hà Nội để theo dõi các hoạt động diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Hành khách lên tàu tại ga Đà Nẵng.

Ông Đoàn Kim Tuấn, Đội trưởng Đội khách vận, Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng cho biết, trung bình mỗi ngày ga Đà Nẵng đón khoảng hơn 3.000 lượt khách, riêng dịp lễ có thể tăng đột biến lên 5.000 lượt.

Ngành đường sắt dự kiến tăng khoảng 5% so với năm ngoái, nhờ kỳ vọng lượng khách đi chặng ngắn sẽ mua vé nhiều vào cận lễ. Hiện ga duy trì thường xuyên 8 đôi tàu, dịp lễ 2/9 sẽ bổ sung thêm một đôi tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo ông Tuấn, giá vé năm nay tăng khoảng 5% tùy chặng, các chuyến tàu tối thường cao hơn ban ngày. Đáng chú ý, đến thời điểm này, vé các chặng ra Bắc vào ngày 29/8 gần như đã hết, trong khi vé vào Nam vẫn còn.

“So với năm ngoái, xu hướng khách ra Bắc dịp lễ 2/9 tăng mạnh”, ông Tuấn thông tin.