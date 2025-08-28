Gần 8.000 tỷ đồng mở rộng khu công nghiệp cơ khí ô tô ở Đà Nẵng

Sáng 28/8, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO) tổ chức Lễ khởi công Khu công nghiệp Cơ khí Ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng. Đây là dự án nằm trong chuỗi công trình khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - phát biểu tại lễ khởi công.

Khu công nghiệp được quy hoạch trên diện tích 115 hecta, tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng (trong đó 1.433 tỷ đồng phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở); được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, phát triển xanh, tự động hóa, thông minh, hiện đại, tích hợp công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI).

Các hạng mục đầu tư trọng điểm bao gồm các nhà máy sản xuất linh kiện phụ tùng thế hệ mới (sản xuất các board mạch điện tử, linh kiện, thiết bị điện - điện tử thông minh; hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống cảm biến, giám sát; thiết bị truyền thông và điện tử chuyên dụng cho các thiết bị tự động hóa); Các nhà máy chế tạo và lắp ráp các thiết bị cơ - điện tử và tự động hóa: robot; thiết bị tự hành AGV, AMR; thiết bị in 3D, thiết bị CNC thế hệ mới, máy bay dân dụng hạng nhẹ, thiết bị bay không người lái, trạm sạc nhanh cho xe điện, thiết bị điều khiển cho tàu cao tốc, tàu đô thị và nhiều thiết bị công nghiệp, dân dụng khác.

Toàn bộ hoạt động tại Trung tâm được triển khai theo quy trình khép kín từ thiết kế sản phẩm, nghiên cứu vật liệu - gia công chế tạo, sản xuất, lắp ráp - kiểm định chất lượng đến đóng gói, vận chuyển, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu riêng biệt của khách hàng.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Khu công nghiệp Chu Lai có vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm thành phố Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ (cũ), là cửa ngõ ra Biển Đông, có cảng biển, sân bay Chu Lai, quốc lộ - đường cao tốc, đường sắt, đường sắt tốc độ cao. Đây là nền tảng để KCN mở rộng nhanh chóng thu hút dự án mới, mở rộng sản xuất, khẳng định thương hiệu trung tâm công nghiệp cơ khí - ô tô của miền Trung và cả nước.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án mang lại những tác động lan tỏa, tạo dư địa thu hút đầu tư mới trong các lĩnh vực cơ khí - ô tô, linh kiện, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện - điện tử thông minh, công nghiệp hỗ trợ; gia tăng quy mô sản xuất - xuất khẩu, thúc đẩy dịch vụ cảng - logistics Kỳ Hà/Chu Lai, đóng góp tích cực vào thu ngân sách địa phương; tạo việc làm chất lượng cao, nâng kỹ năng lao động thông qua liên kết đào tạo - chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, thúc đẩy mô hình KCN xanh, kinh tế tuần hoàn…