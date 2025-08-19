Khởi công tòa tháp cao nhất miền Trung tại Đà Nẵng

TPO - Siêu tổ hợp Da Nang Downtown có quy mô 76,92ha, bao gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại, công viên xanh, và tòa tháp 69 tầng cao nhất miền Trung. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng.

Ngày 19/8, UBND TP Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) đẳng cấp quốc tế.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Siêu tổ hợp Da Nang Downtown có quy mô 76,92ha, tọa lạc tại phường Hòa Cường, bao gồm khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, nhà hát, khu phố thương mại ven sông sầm uất, công viên xanh ôm trọn mặt nước sông Hàn và tòa tháp 69 tầng cao nhất miền Trung… Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 79.790 tỷ đồng.

Khởi công siêu tổ hợp Da Nang Downtown gần 80.000 tỷ đồng. Ảnh: Thanh Hiền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng nhìn nhận, dự án Da Nang Downtown ra đời đúng thời điểm kích hoạt những dư địa phát triển mới, gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố và khẳng định vị thế “thành phố đáng đến, đáng sống, đáng đầu tư nhất Việt Nam”.

“Với quy hoạch độc đáo cùng kinh nghiệm của nhà đầu tư Sun Group, chúng tôi tin tưởng Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí và thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown sẽ là động lực phát triển mới, góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch của thành phố, đây cũng là chất xúc tác mạnh mẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ, thương mại, văn hóa – nghệ thuật cùng bứt phá”, lãnh đạo thành phố kỳ vọng.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown.

Với vị trí đắc địa ven sông Hàn, nằm giữa cầu Trần Thị Lý và cầu Tiên Sơn, Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí Da Nang Downtown được ví như “trung tâm của trung tâm”. Đây cũng là khu đất kim cương hiếm hoi còn sót lại của Đà Nẵng, là “sân khấu pháo hoa” tương lai. Nơi đây sẽ xây dựng nhà hát hơn 9.000 m2 với 4.000 chỗ ngồi (gồm khán phòng Opera và phòng đa năng), khu vực bảo tàng, trung tâm triển lãm…

Điểm nhấn đặc biệt của Da Nang Downtown là tòa tháp 69 tầng – cao thứ 2 Việt Nam (408m). Tòa tháp tích hợp đa tiện ích như khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, đài quan sát, cùng khu hội nghị sự kiện.

Điểm nhấn của dự án là toà tháp 69 tầng cao nhất miền Trung.

“Đây sẽ là điểm đến 24/7 rộn rã âm thanh, ánh sáng, góp phần đánh thức kinh tế đêm, để Đà Nẵng là “thành phố đáng sống - đáng thức”, với những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách. Công trình được kỳ vọng sẽ sánh ngang với những tổ hợp vui chơi giải trí đêm nổi tiếng tại Thượng Hải, Hongkong (Trung Quốc), Singapore… đưa Đà Nẵng vươn tầm thành phố quốc tế”, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group Vùng Miền Trung khẳng định.

Khởi công Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

Sáng cùng ngày, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hoài Văn

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng; bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc. Tiến độ thực hiện dự kiến trong 15 tháng (từ 19/8/2025 - 19/11/2026).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đồng hành cùng Trung ương để triển khai công trình thế kỷ – dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, một công trình hạ tầng hiện đại, chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong phát triển giao thông vận tải, hội nhập và phát triển quốc gia.

Ông Bình nhấn mạnh, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là giấc mơ, khát vọng nhiều thế hệ nay đã từng bước trở thành hiện thực. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối xuyên suốt đất nước, rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đồng thời khẳng định ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đà Nẵng khởi công Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam hơn 76 tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư vận dụng triệt để các cơ chế đặc thù, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, tăng cường công tác giám sát thanh tra tiến độ thi công và kiên quyết đảm bảo chất lượng.

Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện nghiêm cam kết, đảm bảo kỹ – mỹ thuật, an toàn, tiến độ.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Bà con nhân dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, để công trình sớm thành công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.