Tổng Bí thư, Thủ tướng dự Lễ khánh thành, khởi công dự án mừng Quốc khánh

TPO - Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình tại đầu cầu trung tâm ở Trung tâm triển lãm quốc gia (VEC) tại xã Đông Anh (Hà Nội).

Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm (Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia) đến 79 điểm cầu của 34 tỉnh, thành phố và phát sóng trực tiếp trên VTV1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ bàn giao Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường dự Lễ bàn giao Dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước. (XEM CHI TIẾT)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bàn giao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 19/8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chủ trì Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại điểm cầu trung tâm ở Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (VEC) tại xã Đông Anh, Hà Nội

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia có quy mô hơn 304.000m2 diện tích triển lãm trong nhà và 200.000m2 diện tích triển lãm ngoài trời, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia.

Không chỉ có kiến trúc độc đáo, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sở hữu hệ sinh thái triển lãm đa dạng với 9 khối triển lãm trong nhà, mỗi khối có diện tích khoảng 10.000m2 và sảnh chính quy mô 7.000m2; trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A) và 4 sân triển lãm ngoài trời, trong đó, sân Bắc có sức chứa lên đến 50.000 người - là thủ phủ của các sự kiện âm nhạc, lễ hội quốc gia, trình diễn công nghệ quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, giai đoạn 2021-2025, đầu tư kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược, trải dài từ công nghiệp, năng lượng, giao thông đến an sinh xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội được coi là trụ cột nhân văn.

Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án với khoảng 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030. Cùng thời gian, hơn 334.200 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa bỏ, về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ

"Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thể hiện khát vọng mọi người dân đều có chỗ ở ổn định", Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định.

Song song với đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng số lên 2.476 km; dự kiến cuối năm đạt 3.000 km, tiến tới 5.000 km vào năm 2030. Việc khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi hôm nay là mảnh ghép cuối cùng của trục Bắc - Nam.

Với lợi thế hơn 3.260 km bờ biển, nhiều công trình cảng biển, luồng thủy quan trọng như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Sông Hậu, kênh Chợ Gạo đã và đang được triển khai, cùng các dự án mới tại Hòn Khoai, Bãi Gốc, Cần Giờ, Nam Đồ Sơn. Những dự án này được kỳ vọng thúc đẩy logistics, giảm chi phí vận tải, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Ở lĩnh vực đường sắt, các dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được khởi công, tạo nền tảng cho phát triển hệ thống đường sắt hiện đại.

Trong xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch 94%, diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6 m2 sàn/người.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định để có thành quả này, hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục "3 ca 4 kíp", sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua thiên tai, dịch bệnh, biến động giá vật liệu.

"250 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc", ông Minh nói.

Quảng Ninh khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm

Sáng 19/8, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án gồm: dự án Khai thác hầm lò phần mở rộng Hà Ráng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổng mức đầu tư 1.392 tỷ đồng (được thực hiện tại điểm cầu trực tiếp); khu nhà ở xã hội tại khu dân cư đồi Ngân hàng phường Hạ Long, Hà Lầm và Nhà máy sản xuất loa, tai nghe và thiết bị điện tử thông minh của Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam tại Khu công nghiệp Đông Mai (được kết nối trực tuyến).

Tham dự ở điểm cầu chính có ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng bộ Tài chính cùng đại diện tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và chủ đầu tư các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư.

Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tới dự Lễ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Quốc Nam.

Đồng thời, Quảng Ninh cũng đã chủ động rà soát và quyết định đưa hàng chục công trình, dự án đủ điều kiện vào vận hành, khai thác hoặc khởi công nhân dịp Quốc khánh.

Tiêu biểu là việc khánh thành Trụ sở Báo và Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Trường Trung học cơ sở Trọng Điểm Hạ Long, Trường Trung học cơ sở Hải Hà và Trung tâm Y tế Đông Triều. Song song với đó, nhiều dự án hạ tầng và sản xuất cũng được khởi công như cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 330 đoạn Ba Chẽ đến tỉnh lộ 342, xây dựng và mở rộng Bệnh viện Bãi Cháy, khai thác cụm mỏ Cọc Sáu - Đèo Nai, khai thác hầm lò khu Tân Yên thuộc mỏ Đông Tràng Bạch...

Trụ sở Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Quảng Ninh (phải) được khởi công, khánh thành cùng với các dự án trọng điểm trên cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, Quảng Ninh đã phê duyệt 244 dự án với tổng số vốn đầu tư 191.830 tỷ đồng. Trong đó, riêng ngành than là 8 dự án với tổng số vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng.

Ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ khánh thành, khởi công và trao quyết định đầu tư cho 50 dự án, công trình có tổng mức đầu tư trên 135.000 tỷ đồng. Trong đó, có khởi công, khánh thành 14 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, ngoài nhà nước với tổng mức đầu tư khoảng 13.307 tỷ đồng. Trao giấy chứng nhận đầu tư cho 22 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách với tổng mức đầu tư hơn 110.800 tỷ.

Hải Phòng khởi công, khánh thành 9 dự án trọng điểm

Sáng 19/8, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khánh thành Dự án cầu Máy Chai (hay còn gọi cầu Hoàng Gia) và khởi công, khánh thành 8 dự án trọng điểm khác.

Dự buổi lễ có Thượng tướng Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Lễ khánh thành dự án cầu Máy Chai được Chính phủ lựa chọn là một trong những điểm cầu trực tuyến quốc gia, điểm cầu chính tại Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, trong 9 công trình, dự án trọng điểm có 5 dự án lĩnh vực giao thông đường bộ, một dự án lĩnh vực hàng không và 3 dự án lĩnh vực y tế, văn hóa, an sinh xã hội.

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Những dự án này không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hàng không, y tế, văn hóa, an sinh xã hội mà còn tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng, mở ra không gian phát triển đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Dự án cầu Máy Chai và đường dẫn hai bên cầu được Tập đoàn Vingroup đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng xây dựng bắc qua sông Cấm, nối trung tâm thành phố với đảo Vũ Yên.

Dự án có tổng chiều dài 2,2km, kết cấu dây văng, mặt cắt ngang rộng 21m với 4 làn ô tô, đường dẫn lên cầu rộng 17,5m. Vận tốc thiết kế 60km/h.

Cây cầu Máy Chai bắc qua sông Cấm, nối trung tâm thành phố Hải Phòng với đảo Vũ Yên.

Dự án được vận hành chính thức, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển từ đảo Vũ Yên vào trung tâm thành phố và ngược lại.

8 công trình, dự án được khởi công và khánh thành dịp này tại Hải Phòng: Khởi công dự án: Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi; Khu tái định cư Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Đường tránh QL37; cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I; Đền thờ liệt sỹ và công viên văn hóa; Dự án xây dựng tuyến đường giao thông kết nối QL17B với cầu Đình.

Khánh thành 2 dự án: Đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối QL 37 và khánh thành giai đoạn II Dự án Bệnh viện Phụ sản Hải Dương (Khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp), tổ chức trong khuôn viên Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Lạng Sơn khởi công xây dựng Khu liên hợp thể thao hơn 500 tỷ

Sáng 19/8, tại thôn Khòn Pát (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) diễn ra Lễ khởi công xây dựng Dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn, bao gồm các hạng mục chính: Sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng hiện đại.

Theo báo cáo, khu liên hợp thể thao Lạng Sơn được xây dựng trên diện tích 29ha, gồm nhiều hạng mục: nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện thể thao, sân vận động trung tâm, sân tập bóng đá, sân tập ngoài trời, nhà ở vận động viên, nhà ở chuyên gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Duy Chiến.

Trong đó, nhà thi đấu đa năng có sức chứa 3.000 chỗ ngồi cố định và 1.000 chỗ ngồi di động, đáp ứng thi đấu và tập luyện nhiều môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, futsal. Bên cạnh đó, nhà tập luyện thể thao rộng 2.220m² sẽ phục vụ cho các bộ môn bóng bàn, thể dục dụng cụ, võ thuật. Tổng mức vốn đầu tư là trên 500 tỷ đồng.

Phối cảnh sân vận động trung tâm thuộc dự án khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn

Khu liên hợp thể thao tỉnh Lạng Sơn được kỳ vọng trở thành nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao cấp tỉnh, cấp vùng, giao lưu phát triển giữa Việt Nam - Trung Quốc và giữa các nước ASEAN với Trung Quốc.

Một tổ máy Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng hoà lưới điện quốc gia

Ngày 19/8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khánh thành hoà lưới điện tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư và nhà thầu thi công dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Phương Nam - Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 1 cho biết, dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do EVN làm chủ đầu tư; là công trình cấp đặc biệt, tổng công suất lắp máy 480MW (2 tổ máy 240MW), với tổng mức đầu tư là 9.200 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào ngày 10/1/2021; đến nay, các hạng mục thi công đều đạt kế hoạch cụ thể.

Các hạng mục công trình xây dựng đã được EVN nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng phù hợp với thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, an toàn và đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Hôm nay, tổ máy số 1 dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng đã phát điện, hoà lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia lúc 4h27 ngày 19/8 đúng dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Sau khi đưa vào vận hành, tổ máy số 1 có công suất 240 MW sẽ cùng Nhà máy Thủy điện Hoà Bình hiện hữu đóng góp tốt hơn nữa cho nhiệm vụ chính trị của công trình là phát điện - điều tiết - chống lũ - cấp nước - giao thông”, ông Nam nói.

Thông xe kỹ thuật hơn 11km cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Sáng 19/8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng, Ban quản lý Đường Hồ Chí Minh và UBND TP Đà Nẵng tổ chức thông xe kỹ thuật Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan (thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông giai đoạn 2021-2025.)

Ông Lê Thanh Bình, Phó giám đốc BQL Đường Hồ Chí Minh (chủ đầu tư dự án) cho biết: Sau gần 2 năm triển khai, đến nay, dự án đã hoàn thành cơ bản tuyến chính cao tốc. Đồng thời, hai đường gom song hành hai bên tuyến cao tốc này cũng đang triển khai để kịp thời hoàn thành trong năm 2025.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ.

Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đi qua TP Đà Nẵng có tổng chiều dài khoảng 11,5 km. Điểm đầu tại Km66+000 tiếp giáp nút giao Hòa Liên (thuộc địa phận phường Liên Chiểu) điểm cuối tại Km77+472 tiếp giáp nút giao Túy Loan (điểm đầu của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, thuộc địa phận xã Bà Nà).

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.113 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Dự án bắt đầu triển khai từ ngày 15/9/2023, thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc vào ngày 19/8/2025 và hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2025.

Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thông xe kỹ thuật và tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để đảm bảo quy mô cao tốc cấp 80.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết: Khi hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, dự án là mắt xích kết nối tuyến đường cao tốc La Sơn - Hòa Liên và hầm Hải Vân, Quốc lộ 1 với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Quốc lộ 14B, đảm bảo giao thông thông suốt, kiềm chế tai nạn giao thông, thuận lợi công tác cứu hộ cứu nạn, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng cao.

Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, 250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

“Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo”, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn chia sẻ tại họp báo trước đó.

250 dự án, công trình lớn sẽ được khởi công, khánh thành hôm nay.

Trong số các dự án, nguồn vốn Nhà nước có 129 dự án với tổng mức đầu tư 478.000 tỷ đồng (chiếm 37%) và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư 802.000 tỷ đồng (chiếm 63%). Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 54.000 tỷ đồng.

Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Tiêu biểu trong các công trình khánh thành có: Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội) của Tập đoàn Vingroup - công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng; dự án cầu Rạch Miễu - một công trình cho thấy nỗ lực của ngành xây dựng Việt Nam…

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, việc khánh thành đưa vào khai thác các công trình, dự án và triển khai khởi công đồng loạt các công trình có quy mô lớn góp phần tạo động lực, tạo thế để phát triển kinh tế-xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng, miền; góp phần tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đóng góp thành tích để chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Qua đây thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, vươn lên, tự lực, tự cường, chủ động phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, phản ánh sinh động, chân thực sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, toàn xã hội, ngày 18/8, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu, tại các điểm cầu chính của 34 tỉnh, thành phố phân công các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Thứ trưởng là Ủy viên Trung ương Đảng dự, chỉ đạo và 1 lãnh đạo bộ, cơ quan ngang bộ quản lý ngành lĩnh vực tham dự để theo dõi, hỗ trợ buổi lễ.

Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự, chỉ đạo tại các điểm cầu chính trên địa bàn tỉnh đã đăng ký với Chính phủ và phân công các đồng chí lãnh đạo địa phương dự, chỉ đạo tại các điểm cầu còn lại.