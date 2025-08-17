Hưng Yên khởi công 3 dự án gần 18.000 tỷ vào ngày 19/8

TPO - Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tỉnh Hưng Yên khởi công 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 18.000 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, dịp này, tỉnh Hưng Yên khởi công 3 công trình, dự án, bao gồm: Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Khu Trung tâm y tế Thái Bình; dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng; dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho người thu nhập thấp Khu công nghiệp Yên Mỹ II.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Thái Bình được đầu tư xây dựng trên khu đất rộng 12ha tại khu Trung tâm Y tế tỉnh, thuộc địa phận phường Trần Lãm. Cơ sở mới sẽ được đầu tư theo hướng hiện đại, quy mô 1.200 giường và hướng mở 1.500 giường. Dự án có mức đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng, chưa kể trang thiết bị.

Khu vực xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại Khu Trung tâm y tế Thái Bình. Ảnh: Nam Hạ.

Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng là dự án thuộc nhóm A với tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng. Tuyến đường kết nối di sản có chiều dài gần 56 km (đi qua địa phận huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên cũ).

Điểm đầu tuyến tại Km0+00, ranh giới tỉnh Hưng Yên - Thủ đô Hà Nội (thuộc xã Xuân Quan, huyện Văn Giang cũ) nằm cạnh Khu đô thị Ecopark; điểm cuối tại Km55+680 giao đê tả sông Hồng (thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên cũ).

Dự án khi hoàn thiện, được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành tuyến đường liên kết vùng giúp kết nối các công trình di sản văn hóa, tâm linh dọc sông Hồng theo trục Thăng Long - Phố Hiến - Tam Chúc - Bái Đính - Chùa Hương.

Tuyến đường kết nối di sản ở Hưng Yên sẵn sàng khởi công dịp Quốc khánh. Ảnh: Ngọc Đẹp.

Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cho người thu nhập thấp Khu công nghiệp Yên Mỹ II nằm tại xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ (cũ), tỉnh Hưng Yên, trên diện tích khoảng 30,9 ha, giáp ranh với khu công nghiệp Yên Mỹ II.

Với tổng vốn đầu tư hơn 4.960 tỷ đồng, dự án dự kiến phục vụ dân số khoảng 11.500 người, chủ yếu là công nhân làm việc tại khu công nghiệp Yên Mỹ II và các khu công nghiệp lân cận tại Hưng Yên.

Dự án sẽ cung cấp 9.000 căn nhà ở xã hội, được xây dựng trên diện tích 11,7ha. Các tòa nhà xã hội cao tối đa 11 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 580.000m².

UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ khởi công tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng tiến độ, thời gian kế hoạch, chương trình chung của Chính phủ.