Hưng Yên đấu giá 30 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 25 triệu đồng/m2

Trần Hoàng
TPO - Tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất tại phường Phố Hiến vào cuối tháng 8 này. Giá khởi điểm thấp nhất hơn 1,9 tỷ đồng/thửa và cao nhất trên 4 tỷ đồng/thửa.

Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group vừa có thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 30 thửa đất là tài sản của UBND phường Phố Hiến vào sáng 27/8.

Theo đó, 30 thửa đất đấu giá thuộc các khu đấu giá trên địa bàn phường Phố Hiến đợt 1 năm 2025. Hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng, giao đất sử dụng lâu dài.

Diện tích mỗi thửa đất từ 95-160,9 m2. Đơn giá từ hơn 19,2 triệu đồng/m2 đến 25,2 triệu đồng/m2, tương đương mỗi thửa có giá khởi điểm từ hơn 1,9 tỷ đến trên 4 tỷ đồng.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá đến 17h ngày 22/8 trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Mai Group, hoặc chuyển phát qua thư điện tử, thư bảo đảm về địa chỉ của công ty.

85284-30c4ff7deab2cb63819325ebe23803a3.jpg
Người dân làm tham gia đấu giá đất tại xã Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Mạnh Khánh

Người tham gia đấu giá cần nộp tiền đặt trước 350 triệu đồng cho mỗi suất đấu giá. Bước giá 200.000 đồng/m2. Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng đối với từng thửa đất, theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Hưng Yên, phường Sơn Nam, Hưng Yên.

Thời gian qua, thị trường bất động sản tại địa bàn tỉnh Hưng Yên khá "nóng" với các phiên đấu giá đất. Trong đó đáng chú ý là phiên đấu giá ngày 9/2, tại thị trấn Ân Thi, có mức trúng giá cao nhất là 120 triệu đồng/m2; tiếp đến ngày 5/3, phiên đấu giá đất tại Trung tâm thương mại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu đã tạo ra một bằng giá mới, với mức trúng cao nhất là 158 triệu đồng/m2.

Trần Hoàng
#đấu giá đất Hưng Yên #30 thửa đất Phố Hiến #giá đất cao nhất 4 tỷ đồng #giao đất có thu tiền Hưng Yên #giá khởi điểm đất Hưng Yên #đấu giá quyền sử dụng đất Hưng Yên 2025 #địa điểm đấu giá đất Hưng Yên #đăng ký tham gia đấu giá đất Hưng Yên #thị trường bất động sản Hưng Yên #giá đất đấu giá cao nhất Việt Nam

