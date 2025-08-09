Quảng Trị: Đấu giá đất ở Đồng Hới tiếp tục cao bất thường

TPO - Ngày 9/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị tổ chức đấu giá 18 lô đất thuộc phường Đồng Hới, trong đó có lô trúng đấu giá cao gấp 3,7 lần giá khởi điểm.

Theo Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị, phiên đấu giá quyền sử dụng đất lần này có 18 thửa đất thuộc Khu đất 7C, Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Nam đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị (thuộc phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ).

Phiên đấu giá đất ở Đồng Hới ngày 9/8 tiếp tục cao bất thường.

Các thửa đất có diện tích từ 48,3 m² đến 183,5 m²; giá khởi điểm từ 793.810.500 đồng/thửa đến 3.015.822.500 đồng/thửa. Tổng diện tích đấu giá đất ở Đồng Hới là 1.734,7 m² với tổng giá khởi điểm hơn 28,85 tỷ đồng.

Phiên đấu giá thu hút sự tham gia của 181 khách hàng, với 611 phiếu trả giá. Kết quả, 18/18 thửa đất được đấu thành công, tổng số tiền thu về gần 86 tỷ đồng, cao hơn gần 57 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Đáng chú ý, lô đất ký hiệu C17 (thửa số 266, tờ bản đồ số 37) có diện tích 104,8 m², giá khởi điểm 2.066.865.600 đồng, được đấu trúng ở mức 7.689.000.000 đồng, gấp 3,72 lần giá khởi điểm, tương đương 73 triệu đồng/m2.

Trước đó, vào giữa tháng 6/2025, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ đã đưa 36 lô đất thuộc địa bàn phường Hải Thành, phường Bắc Nghĩa và xã Bảo Ninh, với diện tích từ 94,7 m² đến 337,1 m² mỗi thửa ra đấu giá. Giá khởi điểm dao động từ 568,2 triệu đồng đến hơn 6,7 tỷ đồng/thửa. Buổi đấu giá thu hút hơn 300 người với trên 700 bộ hồ sơ.

Hầu hết các lô đất đưa ra đấu giá đợt đó đều được đấu thành công và gần từ 3 đến 4 lần so với giá khởi điểm. Đặc biệt, có cá nhân đấu trúng đấu giá hơn 10 lô đất trong đợt này.

Điều bất thường, sau khi trúng đấu giá đất, một số người đã lập tức đăng rao bán lại các thửa đất này trên mạng xã hội, với giá chênh lệch lớn để hưởng lợi nhuận, dấy lên lo ngại thổi giá đất trước thời điểm sáp nhập tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Phiên đấu giá đất ở Đồng Hới giữa tháng 6/2025.

Thời điểm đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Bình đã phải tạm dừng tổ chức đấu giá đất để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Bình vì giá đất trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá thị trường.