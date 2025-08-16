Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vietnam Airlines mang đặc sản nhãn lồng Hưng Yên lên chuyến bay

Hoàng An

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2025 – Từ ngày 16 đến 19/8/2025, Vietnam Airlines phục vụ đặc sản nhãn lồng Hưng Yên trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội, mang đến cho hành khách cơ hội thưởng thức sản vật nổi tiếng này ở độ cao 10.000 mét.

Trên các chuyến bay hạng Thương gia từ Hà Nội đi TP.HCM, Cần Thơ, Phú Quốc, nhãn lồng tươi sẽ được phục vụ thay cho món tráng miệng thông thường. Tương tự, trên các đường bay từ Hà Nội đi châu Âu, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhãn lồng cũng có mặt trong thực đơn của hạng Thương gia và hạng Phổ thông đặc biệt.

screen-shot-2025-08-16-at-210036.png

Ngoài ra, nhãn lồng Hưng Yên sẽ được phục vụ tại Phòng khách Bông Sen Vàng ở sân bay Nội Bài, giúp hành khách thưởng thức vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng ngay khi chờ chuyến bay.

Để giữ được hương vị tươi ngon, Vietnam Airlines áp dụng quy trình tuyển chọn, vận chuyển và bảo quản nghiêm ngặt. Mỗi trái nhãn đều được kiểm tra về trọng lượng, độ mọng nước và vị ngọt, đáp ứng tiêu chuẩn VietGAP, OCOP 4 sao, GlobalGAP và đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường cao cấp.

screen-shot-2025-08-16-at-210046.png

Hoạt động này nằm trong chương trình dài hạn “Bốn mùa cây trái – Bốn mùa yêu thương” của Vietnam Airlines, đưa nông sản Việt đến gần hơn với hành khách trong và ngoài nước. Nhiều năm qua, chương trình đã giới thiệu các đặc sản như vải thiều Thanh Hà, cam Cao Phong, xoài cát Hòa Lộc, góp phần quảng bá và hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân.

Vietnam Airlines ưu tiên sử dụng nông sản theo mùa trong thực đơn, chọn nguyên liệu từ sản phẩm bản địa, chế biến tối giản, không dùng hóa chất bảo quản và vận chuyển đồng bộ theo lịch trình bay, nhằm giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi logistics.

screen-shot-2025-08-16-at-210058.png

Hãng xác định việc đưa văn hóa Việt ra thế giới là chiến lược được Vietnam Airlines kiên định cam kết thực hiện lâu dài. Từ những món ăn và thức quà trên khay phục vụ, mỗi chi tiết đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để truyền tải tinh thần hiếu khách, giá trị ẩm thực và bản sắc dân tộc. Với vai trò Hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines vừa kết nối Việt Nam với thế giới, vừa là “đại sứ thương hiệu” của đất nước, đồng hành cùng nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

