Đề xuất thành lập khu kinh tế tự do tại Hưng Yên

TPO - Khu kinh tế tự do Hưng Yên được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy liên kết vùng, hình thành chuỗi sản xuất - dịch vụ - logistics hiện đại...

Mới đây, tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Thủ tướng về gỡ vướng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đang chỉ đạo các sở, ngành cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Đề án thành lập khu kinh tế tự do Hưng Yên. Khu này được nghiên cứu lập trên cơ sở khu kinh tế Thái Bình (cũ).

Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết, Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động.

Khu này sẽ vận hành theo thể chế và chính sách đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh, vốn, nhân tài và quản trị, đóng vai trò cửa ngõ đưa miền Bắc Việt Nam ra thế giới.

Khu công nghiệp Yên Mỹ tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh minh họa

Được biết, đề án này thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc trước đây với lãnh đạo tỉnh Thái Bình (cũ), đồng thời phù hợp định hướng phát triển đột phá kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi hợp nhất. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực tăng trưởng mới cho khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), Hưng Yên hiện đang có 934 dự án FDI với tổng vốn số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 15,85 tỷ USD, nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. Riêng 7 tháng đầu năm nay, tỉnh đã ghi nhận 91 dự án FDI mới với tổng vốn hơn 1,33 tỷ USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước.

Tỉnh Hưng Yên hiện cũng đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghiệp - hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại - dịch vụ logistics; phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là các khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, đô thị dịch vụ; cùng với hạ tầng giao thông, y tế và xử lý rác thải công nghệ cao.

Vì vậy, việc thành lập Khu kinh tế tự do cũng sẽ đóng vai trò như một “đòn bẩy” mạnh mẽ, tạo sức hút lớn hơn nữa đối với dòng vốn FDI trong thời gian tới, khi kết hợp cùng lợi thế vị trí địa lý, hạ tầng kết nối thuận lợi và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện của Hưng Yên.