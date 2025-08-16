Khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào

TPO - Sáng 16/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu Quốc hội tham dự chương trình "Trở về nguồn - Hướng tới tương lai" tại tỉnh Tuyên Quang, nhân kỷ niệm 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Chương trình.

Nhắc lại sự kiện ngày 16/8/1945 - Đại hội đại biểu quốc dân (tại xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là sự kiện trọng đại, có ý nghĩa mở đường và đặt nền móng cho việc thành lập Quốc hội.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Lễ khánh thành công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tuyên Quang.

Những năm qua, dù có rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng chúng ta đã đảm bảo được mục tiêu tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; công tác đối ngoại ngày càng được tăng cường, vị thế khu vực và quốc tế của đất nước được nâng cao…

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các Phó Chủ tịch Quốc hội với nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, cả nước đang tập trung tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Quốc hội cũng đang tích cực chuẩn bị cho việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật và tới đây sẽ tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng tại Tuyên Quang.

Nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa bày tỏ xúc động khi tham gia hoạt động “trở về nguồn” của Đoàn Quốc hội Việt Nam. Sau 80 năm lịch sử, bà Hoa cho biết rất phấn khởi, vui mừng khi thấy một Quốc hội trí tuệ, đầy niềm tin và đầy trách nhiệm, tận tụy với nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên chia sẻ, ông từng tham gia 4 khóa Quốc hội, dù đã nghỉ công tác, song ông vẫn luôn theo dõi hoạt động của Quốc hội.

Theo ông, mỗi khóa Quốc hội đều có vai trò, sứ mệnh lịch sử trong một giai đoạn lịch sử. Với Quốc hội khóa XV, ông Nguyễn Đức Kiên nhận định, hoạt động của Quốc hội dân chủ hơn, không ngừng đổi mới về mọi mặt;

Quốc hội cũng ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát đòi hỏi thực tiễn và yêu cầu phát triển của đất nước; với khối lượng công việc rất lớn, có nhiều kỳ họp bất thường diễn ra nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Quốc hội vẫn hoàn thành nhiệm vụ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Từ Quốc dân Đại hội Tân Trào đến Quốc hội hôm nay”. Ảnh: Lâm Hiển

Trong giai đoạn tới, ông Kiên cho rằng, cần xây dựng Quốc hội thành cơ quan phản biện quốc gia tốt, phát huy dân chủ, có được các quyết định có chất lượng cao.

Ông Kiên cũng đề xuất Quốc hội có thể họp 4 kỳ/năm, thay vì 2 kỳ, và trong mỗi kỳ chỉ kéo dài 15 ngày để có thể đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh.

Khánh thành nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Tân Trào

Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo đã dự Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội, thôn Đồng Mà, xã Tân Trào. Công trình mang ý nghĩa sâu sắc, tri ân cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của vị lãnh tụ mẫu mực, người cộng sản kiên trung, bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời gian ở và làm việc tại đây, Ban Thường trực Quốc hội do Chủ tịch Tôn Đức Thắng lãnh đạo đã tổ chức nhiều sự kiện lịch sử quan trọng như Hội nghị Liên tịch giữa Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban Liên Việt (tháng 2/1953); Hội nghị toàn quốc của Ủy ban Liên Việt (tháng 11/1953), chuẩn bị tài liệu cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa I (khóa họp duy nhất tại chiến khu Việt Bắc, diễn ra từ ngày 1 - 4/12/1953); cùng với Trung ương Đảng và Chính phủ họp bàn quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ… góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đến thắng lợi vẻ vang.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Ngọc Hưng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi lưu bút tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội. Ảnh: Ngọc Hưng.

Năm 2025, tỉnh Tuyên Quang triển khai Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội gồm 12 hạng mục, gồm: Tu bổ Nhà ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Tu bổ Hầm an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Xây mới Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Cải tạo Nhà trưng bày, đón tiếp; tôn tạo bia tổng thể khu di tích và các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Các đại biểu tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào. Ảnh: Ngọc Hưng.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu đã tới dâng hương tại Lán Nà Nưa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở, làm việc và lãnh đạo Cách mạng Việt Nam (5-8/1945); dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ, công trình vừa được khánh thành, trở thành điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử Tân Trào.

Đoàn cũng dâng hương tại Đình Tân Trào, nơi diễn ra Quốc dân Đại hội (16-17/8/1945). Sự kiện trọng đại này đã thông qua chủ trương Tổng khởi nghĩa, 10 chính sách lớn của Việt Minh, quy định Quốc kỳ, Quốc ca và bầu Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Đây chính là tiền thân của Quốc hội Việt Nam ngày nay.