Đà Nẵng khởi công Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam

TPO - Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình, Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam khi hoàn thành sẽ đảm bảo chỗ ở ổn định, văn minh, hiện đại cho bà con bị ảnh hưởng; đồng thời mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển mới cho khu vực phía Bắc thành phố

Sáng 19/8, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Ông Phan Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Hoài Văn

Ông Nguyễn Minh Huy - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) cho biết, Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng; bao gồm các hạng mục san nền, giao thông, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc. Tiến độ thực hiện dự kiến trong 15 tháng (từ 19/8/2025 - 19/11/2026).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phan Thái Bình nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong việc đồng hành cùng Trung ương để triển khai công trình thế kỷ – dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, một công trình hạ tầng hiện đại, chiến lược, mở ra kỷ nguyên mới trong phát triển giao thông vận tải, hội nhập và phát triển quốc gia.

Ông Bình nhấn mạnh, Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là giấc mơ, khát vọng nhiều thế hệ nay đã từng bước trở thành hiện thực. Khi hoàn thành, dự án sẽ kết nối xuyên suốt đất nước, rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực vận tải, giảm áp lực giao thông đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đồng thời khẳng định ý chí, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước ta trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư vận dụng triệt để các cơ chế đặc thù, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tổ chức điều hành khoa học, chặt chẽ, tăng cường công tác giám sát thanh tra tiến độ thi công và kiên quyết đảm bảo chất lượng.

Các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc, thực hiện nghiêm cam kết, đảm bảo kỹ – mỹ thuật, an toàn, tiến độ.

Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương phối hợp đồng bộ, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án. Bà con nhân dân trong vùng dự án tiếp tục chia sẻ, đồng thuận, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, để công trình sớm thành công, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng.