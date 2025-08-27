Đà Nẵng khởi động vị trí khu thương mại tự do đầu tiên

TPO - Ngày 27/8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu Thương mại tự do TP. Đà Nẵng.

Dự án có quy mô 90 ha, tổng vốn đầu tư hơn 800 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm.

Đây sẽ khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp hệ thống cửa hàng miễn thuế, trung tâm hội nghị, triển lãm, cùng các không gian văn hóa, giải trí hiện đại.

Đà Nẵng khởi động dự án đầu tiên của khu thương mại tự do. Ảnh: T.H.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng - nhìn nhận việc khởi động dự án có ý nghĩa kích hoạt cho Khu Thương mại tự do (FTZ) tại Đà Nẵng. Dự án có tầm quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

“Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, và từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông nói.

Đại diện nhà đầu tư cho hay, nhờ vị trí đắc địa nằm dưới chân núi Bà Nà, liên kết trực tiếp với khu du lịch, cụm dự án tại vị trí số 5 sẽ phát huy tối đa lợi thế nằm cận kề một “hub” du lịch sôi động bậc nhất Đà Nẵng, góp phần tạo hiệu ứng cộng hưởng giúp kết nối du lịch, dịch vụ, lưu trú cao cấp và tăng chi tiêu, tăng thời gian lưu trú của du khách. Từ đó hiện thực hóa mục tiêu đưa Đà Nẵng thành địa phương tiên phong cho các thể chế kinh tế hiện đại, nơi thử nghiệm năng động các cơ chế, chính sách mới nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất và hội nhập quốc tế.

Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do TP. Đà Nẵng.

Được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 13/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Khu Thương mại tự do TP. Đà Nẵng là khu thương mại tự do đầu tiên của cả nước, quy mô khoảng 1.881ha, chia thành 7 khu vực tại phường Hải Vân, xã Bà Nà và xã Hòa Vang, với các chức năng: Sản xuất, logistics, thương mại - dịch vụ, công nghệ số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.