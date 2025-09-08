Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khẩn trương chuẩn bị khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

TPO - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12.

Tối 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp rà soát, tiếp tục thúc đẩy triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tình hình xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt tốc độ cao, bố trí nguồn vốn cho các dự án đường sắt.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của các bộ, cơ quan với những tiến triển tích cực sau cuộc họp ngày 30/8 vừa qua.

79ttgc1.jpg
Thủ tướng chỉ đạo bố trí nguồn vốn cho dự án, gồm chủ động nguồn đầu tư công, đề xuất nguồn vốn vay. Ảnh: VGP.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động triển khai các công việc liên quan đất đai, rừng, môi trường với dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng phối hợp với phía Trung Quốc chuẩn bị cuộc họp Ủy ban liên hợp Hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, việc chuẩn bị phải rất cụ thể, trong đó có lựa chọn tư vấn.

Bộ Xây dựng được giao khẩn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi để khởi công dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào 19/12; phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thành việc công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong tháng 10 theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng cùng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong các công việc liên quan hướng tuyến, đất đai, rừng, môi trường, phối hợp với các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng theo nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng cũng có các chỉ đạo về bố trí nguồn vốn cho dự án, gồm chủ động nguồn đầu tư công, đề xuất nguồn vốn vay, trong đó có nguồn vốn từ Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á…

Nhấn mạnh tinh thần “không có gì là không thể”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan báo cáo hằng tuần về các công việc được giao; với những khó khăn, vướng mắc thì giải quyết theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được đề xuất đầu tư với tổng chiều dài hơn 403 km, từ Lào Cai tới Hải Phòng. Tính toán sơ bộ, dự án có tổng mức đầu tư khoảng gần 195.000 tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 8 tỷ USD).

