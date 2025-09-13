Đơn vị thuộc Cục Đường bộ thông tin về tình trạng của đèo Lò Xo

TPO - Đèo Lò Xo trên Quốc lộ 24 (đường Hồ Chí Minh) nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ bởi sự khắc nghiệt của mưa lũ miền Trung và Tây Nguyên, mà thời gian gần đây còn phải gánh nhiều lượt xe tải nặng chở quặng sắt từ Lào về cảng biển miền Trung.

Ngày 12/9, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đã phản hồi thông tin về tình trạng của tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 24) đoạn qua đèo Lò Xo.

Theo Khu Quản lý đường bộ III, tuyến Quốc lộ 14 đoạn qua đèo Lò Xo được đưa vào khai thác sử dụng trong giai đoạn 2003-2005. Sau hơn 20 năm sử dụng, tuyến đường này đã xuống cấp.

Đèo Lò Xo nối TP. Đà Nẵng với tỉnh Quảng Ngãi.

Đặc biệt từ năm 2015 trở đi, tình trạng hư hỏng xảy ra phổ biến trên các tấm mặt đường bê tông xi măng. Nhiều đoạn xuất hiện vết nứt dọc, nứt ngang, nứt góc, thậm chí gãy, vỡ hoàn toàn, tập trung tại Km1349+980 - Km1365+230 và Km1380+680 - Km1431+127.

Nguyên nhân chủ yếu do thường xuyên chịu tác động bởi thời tiết khắc nghiệt từ mưa, mưa lũ, mặt đường đã qua khai thác lâu, quá niên hạn bảo trì.

Nhiều đoạn đường trên đèo Lò Xo (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Ngoài ra, do lưu lượng và tải trọng xe ngày càng gia tăng qua thời gian khai thác, đặc biệt thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều xe tải chở quặng sắt từ Lào qua các cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Quảng Ngãi) và Đăk Tà Ốc (TP. Đà Nẵng) về cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) và cảng Kỳ Hà (TP. Đà Nẵng) đã gây hư hỏng kết cấu mặt đường với tốc độ nhanh chóng hơn.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, trong các năm vừa qua, Khu Quản lý đường bộ III đã báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam sửa chữa một số đoạn bằng giải pháp đào bỏ hoàn toàn mặt đường bê tông xi măng hiện trạng và xây dựng mới bằng kết cấu bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng.

Nhiều vị trí hư hỏng nặng, các phương tiện tham gia giao thông phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn.

Hiện nay trên đoạn tuyến đang triển khai thi công sửa chữa một số đoạn mặt đường bê tông xi măng từ Km1380+680 - Km1431+000, khoảng 4,78km với tổng mức đầu tư 56,31 tỷ đồng, sẽ hoàn thành vào quý III/2025.

Dự kiến trong quý IV/2025, Khu Quản lý đường bộ III tiếp tục triển khai thi công sửa chữa mặt đường bê tông xi măng đoạn Km1380+680 - Km1431, gần 5km, với tổng mức đầu tư 47 tỷ đồng.

Mặt đường nứt nẻ, lồi lõm.

Trước đó, ngày 18/8/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất chủ trương đầu tư dự án tăng cường mặt đường, cải tạo các vị trí nguy hiểm, mất an toàn giao thông một số đoạn tuyến trên tuyến Quốc lộ 14 qua các tỉnh từ TP. Đà Nẵng – Quảng Ngãi với tổng mức đầu tư dự kiến gần 2.000 tỷ đồng, dự án dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2026 - 2030.

Được biết, Quốc lộ 14 qua đèo Lò Xo là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với miền Trung và cả nước. Những năm qua, khu vực này thường xuyên là điểm nóng về tai nạn giao thông bởi địa hình hiểm trở.