Mặt đường xuống cấp, đèo Lò Xo trên Quốc lộ 14 càng hiểm trở hơn

TPO - Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh), đoạn qua đèo Lò Xo giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi vốn đã hiểm trở, nay càng trở nên nguy hiểm hơn với cánh lái xe khi mặt đường đang xuống nghiêm trọng.

Mặt đường nứt nẻ, lồi lõm

Theo ghi nhận của PV, trên Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn qua đèo Lò Xo (xã Đăk Blô, tỉnh Quảng Ngãi), xuất hiện hàng loạt điểm hư hỏng nặng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, nứt vỡ, sụt lún… một số vị trí mặt bê tông bị bong tróc tạo thành vũng nước đọng khi trời mưa, nguy cơ tai nạn giao thông rình rập.

Tại đỉnh đèo Lò Xo, đoạn ngã ba rẽ vào di tích ngục Đăk Glei, hàng chục mét mặt đường bị hư hỏng nặng. Nhiều vị trí, lớp nhựa bê tông bong tróc, để lộ nền đường xám xịt, có chỗ bê tông vỡ toác thành những mảng lớn, tạo hố sâu. Nhìn từ xa, mặt đường loang lổ như tấm chiếu rách.

Nhiều đoạn đường trên đèo Lò Xo bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Tương tự, xuôi về hướng trung tâm xã Đăk Pét (tỉnh Quảng Ngãi), tình trạng hư hỏng tuy nhẹ hơn so với đỉnh đèo nhưng vẫn rất đáng lo ngại. Nhiều đoạn mặt đường biến dạng, xuất hiện các “ổ gà, ổ voi” chằng chịt.

Tại một số vị trí, khi cùng lúc hai xe ngược chiều gặp nhau, tài xế buộc phải giảm tốc, nhường nhau ở phần đường còn bằng phẳng. Vào ban đêm hoặc trời mưa, việc nhận diện các hố sâu rất khó, làm tăng nguy cơ va chạm hoặc mất lái.

Các phương tiện tham gia giao thông phải di chuyển chậm để đảm bảo an toàn tại nhiều đoạn đường hư hỏng.

Anh Nguyễn Văn Yên (trú TP. Đà Nẵng) cho biết, nhiều vị trí trên tuyến Quốc lộ 14, vì có nhiều điểm mặt đường lồi lõm, bong tróc nối tiếp nhau nên xe ô tô gầm thấp hay bị cạ gầm, sụp ổ gà, lệch tay lái. Nhiều đoạn phải di chuyển với tốc độ “rùa bò” để đảm bảo an toàn cho người và xe.

“Đường đèo Lò Xo vốn đã gấp khúc hiểm trở, nay mặt đường ngày một xấu khiến nguy hiểm nhân đôi. Rất mong cơ quan chức năng quan tâm xử lý, khắc phục những điểm hư hỏng trên tuyến đường này”, anh Nguyễn Văn Yên nói.

Việc mặt đường ở đèo Lò Xo xuống cấp khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Được biết, Quốc lộ 14 qua đèo Lò Xo là một trong những tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với miền Trung và cả nước. Những năm qua, khu vực này thường xuyên là điểm nóng về tai nạn giao thông bởi địa hình hiểm trở.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, công tác sửa chữa đèo Lò Xo được triển khai từ ngày 22/5, dự kiến hoàn thành vào 21/7. Tuy nhiên, mưa kéo dài hơn một tháng qua đã khiến tiến độ chậm so với kế hoạch. Hiện đơn vị đã yêu cầu đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để sửa chữa toàn tuyến đèo Lò Xo, nhằm sớm đảm bảo lưu thông an toàn.

Tài xế bất an khi qua Quốc lộ 40B

Không chỉ đèo Lò Xo, trên Quốc lộ 40B nối từ các xã Tu Mơ Rông và Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi) về các địa phương Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và kết nối về TP. Đà Nẵng, thời gian qua cũng xuất hiện tình trạng hư hỏng nặng. Nhiều đoạn đường bị sụt lún, mặt đường biến dạng sau những trận mưa lớn kéo dài, khiến việc đi lại của người dân và phương tiện vận tải gặp nhiều trở ngại.

Đoạn sụt lún ở Quốc lộ 40B gây khó cho các phương tiện giao thông.

Được biết tuyến Quốc lộ 40B là tuyến giao thông huyết mạch của khu vực miền núi phía tây tỉnh Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng, đóng vai trò quan trọng trong kết nối vùng và vận chuyển hàng hóa.

UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, Quốc lộ 40B đoạn qua địa phận xã dài gần 22 km nhưng có tới 3 điểm thường xuyên xảy ra sụt lún, sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Mới đây, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, tuyến đường này tiếp tục bị sụt lún hơn 20 m, độ sâu từ 0,6 - 1 m. Ngoài phần nền và mặt đường bị hư hỏng còn xuất hiện một “hố tử thần” đường kính khoảng 1 m, sâu hơn 1,2 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoạn sụt lún khu vực Km 168+900 trên Quốc lộ 40B đã được khắc phục tạm thời.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, mưa bão vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều tuyến Quốc lộ và đường tỉnh ở khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Các tuyến Quốc lộ 24, 40B, 14C, 40 xuất hiện nhiều điểm sạt lở ta luy, đất đá tràn ra mặt đường, lấp rãnh thoát nước dọc, với khối lượng khoảng 7.206 m³ và có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Riêng Quốc lộ 40B, đoạn Km168+900 - Km168+940 bị sụt lún nền và mặt đường, gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, cầu Bờ Ê trên Quốc lộ 24 cũng ghi nhận tình trạng rạn nứt 2 dầm biên. Các tuyến đường tỉnh khác cũng bị sạt lở nhiều vị trí, cây ngã đổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tổng kinh phí thiệt hại trên các tuyến Quốc lộ và đường tỉnh ước gần 10 tỷ đồng, trong đó Quốc lộ 40B có 31 vị trí cần sửa chữa với kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Xuất hiện hố tử thần trên Quốc lộ 40B.

Đại diện Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đối với Quốc lộ 40B, đã có kế hoạch bố trí 79 tỷ đồng để sửa chữa định kỳ, dự kiến triển khai vào năm 2026. Riêng tại Km 168+900, điểm hư hỏng nghiêm trọng, Sở đã chỉ đạo khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, để xử lý triệt để và xây dựng kiên cố, cần thêm thời gian nghiên cứu giải pháp và bố trí nguồn vốn đầu tư.