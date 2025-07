Hơn 10km Quốc lộ 61 xuống cấp, ‘bẫy’ người đi đường

TPO - Quốc lộ 61 - đoạn từ cầu Bến Nhứt (xã Long Thạnh) đến khu vực gần cầu Rạch Tìa (xã Gò Quao, tỉnh An Giang) dài khoảng 10km hiện xuống cấp nghiêm trọng. Dù nhiều lần dặm vá, tình trạng hư hỏng vẫn tái diễn. Người dân địa phương mong đoạn đường sớm được nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trên tuyến Quốc lộ 61 - đoạn từ chợ Bến Nhứt đến trụ sở UBND xã Định Hòa (tỉnh An Giang), dù đã quá giờ cao điểm, mật độ phương tiện vẫn rất đông, mặt đường gần như bị “băm nát”. Đoạn dài hơn 10km, mặt đường bong tróc, lởm chởm đá dăm, 'ổ gà, ổ voi', như những cái bẫy rải khắp tuyến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Mặt đường QL61 xuống cấp nghiêm trọng.

Tại phiên họp HĐND tỉnh An Giang chiều 29/7, đại biểu Thị Phương Hồng (xã Vĩnh Tuy) phải đưa tình trạng xuống cấp tuyến Quốc lộ 61 (đoạn từ cầu Bến Nhứt, xã Long Thạnh đến khu vực gần cầu Rạch Tìa, xã Gò Quao) ra hội đồng. Hầu như mỗi mùa mưa tới, đoạn đường này lại xuất hiện tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà”, gây mất an toàn giao thông nghiêm trọng, sửa chữa tạm thời xong ít ngày hiện trạng bong tróc lại tái diễn. Điều này vừa mất mỹ quan, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Do đó, việc nâng cấp, khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng rất cấp thiết, cần được ưu tiên giải quyết sớm.

Mặt đường QL61 xuất hiện nhiều “ổ voi, ổ gà"

Ông Lê Việt Bắc - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết, đoạn đường mà đại biểu phản ánh hiện trùng với tuyến đường Hồ Chí Minh, dài khoảng 13km, được đưa vào khai thác từ năm 2016 với kết cấu mặt đường chỉ là đá láng nhựa, dễ hư hỏng trong mùa mưa. Tuyến này thuộc trách nhiệm quản lý của Trung ương, việc sửa chữa lớn cần nguồn vốn từ Bộ Xây dựng và Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh.

Từ tháng 10/2024, khi còn là Sở Giao thông Vận tải, đơn vị đã phát hiện tình trạng xuống cấp và có văn bản tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ bố trí vốn sửa chữa, nhưng đến nay vẫn chưa được phê duyệt, do nguồn vốn hạn chế chưa bố trí được vốn đầu tư lớn.

Đầu tháng 7/2025, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với Sở Xây dựng khảo sát thực địa. Dự kiến trong năm 2025, sẽ có gói sửa chữa định kỳ với tổng kinh phí khoảng 5 tỷ đồng. Đồng thời, đề xuất bổ sung vào danh mục vốn sửa chữa lớn trong năm 2026, với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng.

"Về phía Sở Xây dựng, chúng tôi đã chủ động bố trí kinh phí từ nguồn sửa chữa thường xuyên để xử lý tạm thời một số điểm hư hỏng. Dự kiến cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 sẽ triển khai thi công sửa chữa mặt đường”, ông Bắc thông tin.

Người dân dùng thùng để cảnh báo.

Dù ngành chức năng đã dặm vá, sửa chữa tạm thời, nhưng chỉ sau vài ngày, hiện trạng bong tróc lại tái diễn.