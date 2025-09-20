Thi công dự án hơn 1.300 tỷ đồng

TPO - Sau nhiều lần chậm tiến độ phải gia hạn do nhiều hộ dân không chấp thuận phương án bồi thường bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng đã tổ chức bảo vệ thi công để triển khai dự án.

Ngày 19/9, xã Hợp Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng tiến hành bảo vệ thi công, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 7.

Cơ quan chức năng bảo vệ thi công Dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 7 qua xã Hợp Minh (Nghệ An). Ảnh: THYT.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đi qua địa bàn xã Hợp Minh có tổng chiều dài khoảng 7,6 km tính cả trái và phải tuyến với trên 300 hộ dân bị ảnh hưởng.

Quá trình thực hiện dự án, các chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ được đảm bảo, đáp ứng tối đa quyền lợi cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định của pháp luật. Mặc dù địa phương, cơ quan chức năng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhưng vẫn có nhiều hộ dân không chấp thuận phương án hỗ trợ bồi thường, bàn giao mặt bằng để thi công dự án.

Tháo dỡ các công trình, cây cối thuộc diện phải giải tỏa để thi công dự án. Ảnh: THYT.

Cụ thể, xã Hợp Minh còn vướng 8 hộ dân với 9 thửa đất với chiều dài 132 m tính cả phải và trái tuyến. Việc các hộ dân không chấp thuận bàn giao mặt bằng đã khiến đơn vị không thể thi công, dự án chậm tiến độ.

Để thực hiện bảo vệ thi công đối với các hộ, xã Hợp Minh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị phối hợp với các lực lượng chức năng, các ngành liên quan để bảo vệ tạm thời và tiến hành thi công ở khu vực 8 hộ dân có các công trình ảnh hưởng đến dự án.

Lực lượng chức năng điều động máy móc để triển khai giải tỏa các công trình, cây cối. Ảnh: THYT.

Quá trình bảo vệ thi công, đơn vị chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện máy móc, thiết bị tháo dỡ các công trình, cây cối trên đất thuộc diện buộc phải giải tỏa, bàn giao mặt bằng theo đúng quy định.

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn km0-km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn (tỉnh Nghệ An) được khởi công từ tháng 9/2022. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng với chiều dài 28,2 km.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 có chiều dài 28,2 km với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.

Dự án được chia làm 3 gói thầu xây dựng và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023. Tuy nhiên, khi đến hạn, dự án không thể hoàn thành nên liên tục được gia hạn. Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) sau đó đã gia hạn các gói thầu của dự án phải hoàn thành trong tháng 10/2025.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án 4 tính đến ngày 19/9, các địa phương đã bàn giao mặt bằng được 54,93/55,4 km (đạt 99,1%) cả trái và phải tuyến. Phần mặt bằng chưa bàn giao khoảng 0,47 km chia làm 21 đoạn thuộc các xã Diễn Châu và xã Minh Châu.

Dự án liên tục chậm tiến độ và được gia hạn nhiều lần.

Ban Quản lý Dự án 4 đã có kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các xã tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nhà nước, khẩn trương hoàn thành các hồ sơ, thủ tục liên quan để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công trong thời gian sớm nhất.

Đề nghị Hội đồng GPMB xem xét bàn giao mặt bằng và tiếp tục tổ chức bảo vệ thi công trong tháng 9/2025 đối với một số hộ không đủ điều kiện để đền bù, đất không ảnh hưởng đến dự án hoặc xây dựng công trình trái phép trên đất lưu không đường bộ.