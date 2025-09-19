Chỉ đạo mới của TPHCM về dự án đường liên phường hơn 3.500 tỷ đồng ở cửa ngõ Tây Bắc

TPO - Dự án đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân ở cửa ngõ Tây Bắc TPHCM dài gần 4,5km có tổng mức đầu tư hơn 3.563 tỷ đồng. Công trình dự kiến khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành cuối năm 2027.

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 389 của HĐND TP về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2) trên địa bàn quận 12 (cũ).

Dự án dài gần 4,5 km, rộng 40 m với 6 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 3.563 tỷ đồng. TP dự kiến thu hồi đất của 299 hộ dân, trong đó 222 hộ giải tỏa trắng, 77 hộ bị ảnh hưởng một phần. Ngoài tuyến chính, công trình còn có đoạn kết nối với đường Lê Thị Riêng dài khoảng 200 m, rộng 30 m.

Theo kế hoạch, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ diễn ra từ quý I đến quý IV/2026; lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2026; khởi công cuối năm 2026 và hoàn thành cuối năm 2027.

Phối cảnh đường Liên phường Thới An - Thạnh Xuân (tuyến 2). Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND TPHCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông phối hợp UBND phường Thới An khẩn trương điều chỉnh quy hoạch phân khu, đảm bảo phù hợp các đồ án đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, lập kế hoạch chi tiết về nội dung công việc, tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân hàng tháng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, đề nghị kịp thời báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Sở Xây dựng TP được giao giám sát, kiểm tra, đảm bảo dự án tuân thủ đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách, đất đai, xây dựng, đấu thầu…

Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp hướng dẫn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. UBND phường Thới An phải hoàn tất việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch liên quan, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/10/2025.

UBND TP yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng ngân sách hiệu quả, đồng thời theo dõi, giám sát định kỳ để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án đường Liên phường Thới An – Thạnh Xuân được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông quan trọng ở cửa ngõ Tây Bắc, góp phần chia sẻ lưu lượng với các tuyến hiện hữu và giảm áp lực cho Quốc lộ 1, đoạn từ ngã tư Bình Phước đến ngã tư Ga.