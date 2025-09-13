Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không

Cùng với cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 cũng đang được nâng tĩnh không, dự kiến cùng hoàn thành vào cuối năm nay. Theo chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 là gần 133 tỷ đồng và dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là gần 111 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, hai cầu này giúp đáp ứng đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m, tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và kết nối vùng.

"Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục họp bàn, rà soát các phương án để giảm ùn tắc. Đồng thời, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng tĩnh không, thi công xuyên ngày đêm nhằm rút ngắn thời gian và sớm hoàn trả mặt bằng cho xe cộ qua lại"- đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM, chủ đầu tư dự án) cho biết.