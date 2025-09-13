Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không

TPO - Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, nhịp cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh cũ) đã được nâng tách khỏi mố khoảng hơn 30cm. Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành sớm để sớm hoàn trả mặt bằng, phục vụ phương tiện lưu thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực.
Đơn vị thi công cho biết, để thực hiện, 106 kích thủy lực được đặt dưới dầm và trụ. Cầu được chia thành bốn liên, nâng dần từng nhịp. Mỗi lượt nâng/ngày chỉ khoảng 4 cm, sau đó chèn tấm kê lần lượt ở các vị trí để cố định, đảm bảo an toàn và ổn định kết cấu.
Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên hơn 30 cm so với hai mố cầu. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng toàn bộ kết cấu 1,07 m và đạt tĩnh không thông thuyền 7 m theo quy hoạch. Ảnh: Chụp tại đầu cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ).
Đơn vị thi công đã bố trí hai cầu tạm bằng thép ở hai mố cầu phía bờ Bình Thạnh và Thủ Đức (cũ) để xe máy lưu thông qua khi thực hiện kích nâng. Cầu tạm được thiết kế chia làm hai phần, liên kết bằng bản lề; một đầu cố định tại mố cầu, đầu còn lại gác lên nhịp cầu đang nâng. Khi nhịp cầu chính dần đạt cao độ 1,07m, cầu tạm hoạt động như một khớp nối linh hoạt, giúp xe máy vượt qua điểm chênh cao an toàn và êm thuận.
Cùng với cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 cũng đang được nâng tĩnh không, dự kiến cùng hoàn thành vào cuối năm nay. Theo chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 là gần 133 tỷ đồng và dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là gần 111 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, hai cầu này giúp đáp ứng đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m, tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và kết nối vùng.
"Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục họp bàn, rà soát các phương án để giảm ùn tắc. Đồng thời, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng tĩnh không, thi công xuyên ngày đêm nhằm rút ngắn thời gian và sớm hoàn trả mặt bằng cho xe cộ qua lại"- đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM, chủ đầu tư dự án) cho biết.