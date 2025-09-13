Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Hiện trạng cầu Bình Triệu 1 sau gần 3 tuần 'thần đèn' nâng tĩnh không

Hữu Huy

TPO - Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, nhịp cầu Bình Triệu 1 (quận Bình Thạnh cũ) đã được nâng tách khỏi mố khoảng hơn 30cm. Trên công trường, đội ngũ kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công, phấn đấu hoàn thành sớm để sớm hoàn trả mặt bằng, phục vụ phương tiện lưu thông, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực.

tp-binh-trieu-1-18.jpg
Sáng 13/9, ghi nhận tại công trường thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 (nối quận Bình Thạnh với TP.Thủ Đức cũ), hàng chục kỹ sư, công nhân đang tất bật làm việc nhằm đảm bảo tiến độ dự án.
tp-binh-trieu-1-10.jpg
Cầu Bình Triệu 1 đang được nâng tĩnh không bằng công nghệ kích thủy lực đồng bộ.
tp-binh-trieu-1-4.jpg
Theo Sở Xây dựng TPHCM, việc nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 bằng công nghệ kích thủy lực được xem là giải pháp hiện đại, lần đầu tiên áp dụng tại thành phố, thay thế cho phương án truyền thống phải phá dỡ hoặc xây mới. Trong ảnh: Công nhân đang thêm tấm kê vào trụ cầu khi kích nâng.
tp-binh-trieu-1-5.jpg
tp-binh-trieu-1-8.jpg
Đơn vị thi công cho biết, để thực hiện, 106 kích thủy lực được đặt dưới dầm và trụ. Cầu được chia thành bốn liên, nâng dần từng nhịp. Mỗi lượt nâng/ngày chỉ khoảng 4 cm, sau đó chèn tấm kê lần lượt ở các vị trí để cố định, đảm bảo an toàn và ổn định kết cấu.
tp-binh-trieu-1-6.jpg
Một trụ cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ) đang được kích nâng.
tp-binh-trieu-1-15.jpg
Những khay thép dày xếp chồng này là bệ kê cho kích thủy lực.
tp-dscf3580.jpg
Theo các chuyên gia, mấu chốt của công nghệ nâng cầu bằng kích thủy lực nằm ở hệ thống điều khiển. Hơn 100 kích phải vận hành đồng thời, chỉ cần lệch vài milimet cũng có thể ảnh hưởng đến kết cấu nhịp cầu. Toàn bộ quá trình được giám sát chặt chẽ để bảo đảm cầu được nâng đều, không cong vênh hay biến dạng mặt đường. Trong ảnh: Đội ngũ kỹ sư kiểm tra thông số áp suất trên bộ điều khiển kích thủy lực.
tp-binh-trieu-1-18.jpg
Công nhân chuẩn bị những tấm kê cho kích thủy lực.
tp-binh-trieu-1-6087.jpg
Khi đạt đến cao độ thiết kế, kết cấu cầu sẽ được cố định bằng trụ và gối mới, từ đó bảo đảm an toàn và ổn định lâu dài.
tp-binh-trieu-1-14.jpg
Sau gần 3 tuần cấm ô tô lưu thông để phục vụ thi công, cầu Bình Triệu 1 đã được nâng lên hơn 30 cm so với hai mố cầu. Khi hoàn thành, công trình sẽ nâng toàn bộ kết cấu 1,07 m và đạt tĩnh không thông thuyền 7 m theo quy hoạch. Ảnh: Chụp tại đầu cầu phía bờ quận Bình Thạnh (cũ).
tp-binh-trieu-1-17.jpg
Công nhân tất bật thi công vào sáng 13/9.
tp-binh-trieu-1-21.jpg
Nhịp cầu Bình Triệu 1 (phía bờ TP. Thủ Đức cũ) cũng đã được nâng lên khoảng 30cm so với mố cầu.
tp-binh-trieu-1-7.jpg
Theo nhà thầu thi công, khâu khảo sát và thiết kế dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 do kỹ sư Việt Nam phụ trách. Đây là khâu rất quan trọng của dự án.
tp-binh-trieu-1-13.jpg
Theo đánh giá của các chuyên gia cầu đường, việc nâng tĩnh không cầu với chiều dài và khối lượng khổng lồ như cầu Bình Triệu 1 hầu như chưa từng có tiền lệ.
tp-binh-trieu-1-11.jpg
Trong quá trình kích nâng, xe máy vẫn được phép đi qua cầu Bình Triệu 1, còn ô tô được phân luồng sang cầu Bình Triệu 2.
tp-binh-trieu-1-12.jpg
tp-binh-trieu-1-19.jpg
Đơn vị thi công đã bố trí hai cầu tạm bằng thép ở hai mố cầu phía bờ Bình Thạnh và Thủ Đức (cũ) để xe máy lưu thông qua khi thực hiện kích nâng. Cầu tạm được thiết kế chia làm hai phần, liên kết bằng bản lề; một đầu cố định tại mố cầu, đầu còn lại gác lên nhịp cầu đang nâng. Khi nhịp cầu chính dần đạt cao độ 1,07m, cầu tạm hoạt động như một khớp nối linh hoạt, giúp xe máy vượt qua điểm chênh cao an toàn và êm thuận.
tp-binh-trieu-1-20.jpg
Trong giai đoạn thi công nên việc lưu thông của các phương tiện qua cầu vào giờ cao điểm thường xuyên ùn ứ.

Cùng với cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13, cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1 cũng đang được nâng tĩnh không, dự kiến cùng hoàn thành vào cuối năm nay. Theo chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 là gần 133 tỷ đồng và dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 là gần 111 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, hai cầu này giúp đáp ứng đồng bộ tĩnh không các cầu trên sông Sài Gòn đạt tối thiểu 7 m, tạo điều kiện để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy và kết nối vùng.

"Các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục họp bàn, rà soát các phương án để giảm ùn tắc. Đồng thời, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng tĩnh không, thi công xuyên ngày đêm nhằm rút ngắn thời gian và sớm hoàn trả mặt bằng cho xe cộ qua lại"- đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM, chủ đầu tư dự án) cho biết.

Hữu Huy
#Cầu Bình Triệu 1 #nâng cầu #công nghệ kích thủy lực #giao thông TP.HCM #thi công cầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục