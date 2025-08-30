Cửa ngõ phía Đông TPHCM ùn ứ từ sáng sớm ngày đầu kỳ nghỉ 2/9

Sáng 30/8, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường cửa ngõ phía Đông TPHCM rơi vào tình trạng ùn ứ cục bộ. Trên trục Mai Chí Thọ - nút giao thông An Phú - lối vào đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dòng phương tiện nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số, di chuyển chậm chạp từng chút một.
Tại nút giao Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống, lượng xe ô tô cá nhân, xe khách, xe container đổ về đông đúc, khiến giao thông thường xuyên rơi vào cảnh “chôn chân”. Hướng từ trung tâm thành phố ra cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, dòng xe nhích từng mét, nhiều tài xế sốt ruột bấm còi inh ỏi.
Anh Trần Quốc Hùng (ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM), cùng gia đình đi Phan Thiết du lịch, chia sẻ: “Tôi xuất phát từ 6h30 sáng để tránh kẹt xe, nhưng khi đến khu vực Mai Chí Thọ - Đồng Văn Cống vẫn mất gần nửa tiếng mới qua được một đoạn ngắn. Cứ nghĩ đi sớm sẽ thông thoáng, nhưng xem ra ai cũng chọn đi sớm nên càng kẹt”.
Không chỉ ô tô, xe máy của người dân về quê cũng chen chúc trên đường. Dọc tuyến Mai Chí Thọ, nhiều đoạn gần như “đứng bánh”, người đi xe máy tỏ ra mệt mỏi, liên tục dừng nghỉ bên lề.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo (quê Đồng Nai) cho biết: “Gia đình tôi tranh thủ về quê từ sáng sớm để kịp ăn trưa cùng ông bà, nhưng đi từ trung tâm ra đến cao tốc cũng mất gấp đôi thời gian so với ngày thường. Ùn tắc làm việc đi lại vất vả, nhất là với trẻ nhỏ.”
Theo ghi nhận, đến hơn 8h30 sáng, tình trạng ùn ứ ở một số điểm cửa ngõ phía Đông vẫn chưa được cải thiện đáng kể, trong khi lượng phương tiện tiếp tục đổ về khiến giao thông càng thêm áp lực.