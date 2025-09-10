Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Cửa ngõ Đông Bắc TPHCM vẫn ùn tắc dù phân luồng mới

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giao thông tại khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM, gồm cầu Bình Lợi, nút giao Bình Triệu, quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng và cầu Bình Triệu 2, tiếp tục rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài vào sáng 10/9.

Sáng 10/9, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức phân luồng, tạm chặn ôtô đi theo nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng (hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Thủ Đức), nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực.

9.jpg
Lực lượng chức năng tiếp tục phân luồng, tạm thời không cho phép xe ô tô đi theo nhánh rẽ từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay quốc lộ 13 - đường Phạm Văn Đồng (hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Thủ Đức).
4.jpg
Theo ghi nhận của PV, trong giờ cao điểm sáng, dòng xe ken đặc kéo dài trên quốc lộ 13, hướng từ tỉnh Bình Dương (cũ) vào trung tâm TPHCM.

Ông Ngô Văn Đông (ngụ phường Hiệp Bình) chia sẻ: “Khu vực này vốn đã kẹt nghiêm trọng, nay sửa cầu lại càng kẹt hơn. Các phương án điều chỉnh giao thông mới khiến nhiều người lúng túng, không biết đi đường nào. Mong công trình sớm hoàn thành để việc đi lại dễ dàng hơn”.

Từ ngày 26/8, cầu Bình Triệu 1 tạm cấm xe ôtô lưu thông để phục vụ thi công nâng cấp tĩnh không thông thuyền. Hệ quả là toàn bộ ôtô dồn qua cầu Bình Triệu 2, nơi được mở thêm một làn đường ngược chiều để “chia lửa”. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe vẫn liên tục xảy ra, nhất là trên trục: quốc lộ 13 và đường Phạm Văn Đồng - cầu Bình Lợi.

11.jpg
15.jpg
Hàng nghìn phương tiện chen chúc, nối đuôi nhích từng chút qua cầu Bình Triệu 2.
7.jpg
Lực lượng CSGT túc trực, điều tiết giao thông qua khu vực.
2.jpg
Dòng phương tiện di chuyển qua cầu Bình Lợi sáng 10/9.
8.jpg
Phương tiện chen chúc di chuyển qua khu vực nút giao vòng xoay Bình Triệu.
12.jpg
Từ khi cầu Bình Triệu 1 sửa chữa, nâng cấp, giao thông khu vực cửa ngõ Đông Bắc TPHCM liên tục ùn tắc trong giờ cao điểm.

Trước diễn biến phức tạp, chiều qua (9/9), lực lượng chức năng đã tạm thời đóng nhánh đường dẫn từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13. Ban đầu, việc cấm áp dụng với tất cả phương tiện, nhưng đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng điều chỉnh, chỉ cấm ôtô, trong khi xe máy vẫn được lưu thông bình thường.

25.jpg
29.jpg
Ùn tắc kéo dài trên cầu Bình Lợi vào chiều qua (9/9) sau khi lực lượng chức năng áp dụng biện pháp phân luồng đóng nhánh đường dẫn từ cầu Bình Lợi xuống vòng xoay Phạm Văn Đồng - quốc lộ 13. Ảnh: CTV

Đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục họp bàn, rà soát các phương án để giảm ùn tắc. Đồng thời, nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1, thi công xuyên ngày đêm nhằm rút ngắn thời gian và sớm hoàn trả mặt bằng cho xe cộ qua lại.

