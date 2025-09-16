Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống phương Nam

Google News

Yêu cầu khẩn liên quan hầm chui 830 tỷ chi chít ổ gà ở TPHCM

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phần đường trong hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sẽ được khắc phục các điểm hư hỏng ngay trong tối 16/9 và tiến hành xử lý triệt để vào ngày cuối tuần (21/9). Đối với khu vực đường Nguyễn Văn Linh xung quanh hầm chui, các điểm hư hỏng sẽ được khắc phục trước ngày 26/9. Toàn bộ khu vực dự kiến hoàn thành khắc phục trước ngày 30/9.

Liên quan đến tình trạng hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TPHCM) và đoạn đường Nguyễn Văn Linh quanh khu vực này xuống cấp, chiều 16/9, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, đại diện chủ đầu tư) cho biết đã yêu cầu các nhà thầu và đơn vị tư vấn khẩn trương khắc phục theo trách nhiệm bảo hành theo hợp đồng.

Theo đó, tại hầm chui số 1 và số 2, nhà thầu sẽ tiến hành thảm nhựa các vị trí hư hỏng ngay trong tối 16/9 để đảm bảo lưu thông. Vào cuối tuần (ngày 21/9), các vị trí xuống cấp sẽ được sửa chữa triệt để.

tp-nguyen-van-linh-93.png
Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ) hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Hữu Huy

Đối với khu vực đường Nguyễn Văn Linh xung quanh hầm chui, hiện nhà thầu và đơn vị tư vấn đang hoàn tất thủ tục để triển khai sửa chữa. Trước mắt, các vị trí hư hỏng trên tuyến đường này sẽ được xử lý trước ngày 26/9, và toàn bộ khu vực dự kiến hoàn thành khắc phục trước ngày 30/9.

Ban Giao thông khẳng định việc sửa chữa sẽ được thực hiện khẩn trương nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm bớt khó khăn cho người dân và tài xế lưu thông qua cửa ngõ phía Nam TPHCM.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, thời gian gần đây, nhiều tài xế liên tục phản ánh đoạn đường Nguyễn Văn Linh qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TPHCM) xuống cấp trầm trọng, mặt đường gồ ghề, lằn lún và chi chít ổ gà.

Ghi nhận của PV cho thấy, tuyến Nguyễn Văn Linh vốn có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt là xe tải, container. Khi đi qua đoạn hầm chui, do mặt đường hư hỏng, các tài xế buộc phải giảm tốc độ, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra. Để đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT phải thường xuyên túc trực điều tiết.

Không chỉ đoạn đường hai bên, bản thân công trình hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sau 9 tháng khai thác cũng đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, mặt đường trong hầm xuất hiện điểm hằn lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Hữu Huy
#hầm chui Nguyễn Văn Linh #sửa chữa hầm chui TPHCM #giao thông khu Nam #xuống cấp đường Nguyễn Văn Linh #an toàn giao thông TPHCM #đường xuống cấp TPHCM #xe tải #container

