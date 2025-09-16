Hầm chui 830 tỷ thông xe chưa lâu, ổ gà chi chít 'chặn lối'

TPO - Đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, TPHCM) đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, gồ ghề nhưng chậm được khắc phục, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Xe chật vật di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Văn Linh. Video: Hữu Huy

Thời gian gần đây, nhiều tài xế liên tục phản ánh về đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua hầm chui nút giao Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM xuống cấp trầm trọng. Mặt đường gồ ghề, hằn lún và chi chít ổ gà.

Đường Nguyễn Văn Linh (đoạn hai bên hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TPHCM) xuống cấp nghiêm trọng.

Ghi nhận của PV cho thấy, tuyến Nguyễn Văn Linh vốn có mật độ phương tiện lưu thông lớn, đặc biệt là xe tải, container. Khi đi qua đoạn hầm chui, do mặt đường hư hỏng, các tài xế buộc phải giảm tốc độ, khiến tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra. Lực lượng CSGT thường xuyên túc trực điều tiết giao thông qua khu vực.

Để đảm bảo giao thông, lực lượng CSGT phải thường xuyên túc trực điều tiết.

Anh Trần Minh Quốc (41 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, tài xế taxi) cho biết: “Mặt đường hai bên hầm chui hư hỏng nặng. Tài xế qua đây đều phải cho xe đi chậm vì sợ sụp hố gây hư hỏng. Ngán nhất là khi mưa, nước đọng vũng không phân biệt vị trí nông sâu ra sao để né tránh”.

Nhiều vị trí hằn lún, xuất hiện "ổ gà", "ổ voi".

Nước đọng vũng trên đường Nguyễn Văn Linh (đoạn hai bên hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ).

Các phương tiện đi qua khu vực này phải di chuyển chậm.

Không chỉ đoạn đường hai bên, bản thân công trình hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sau 9 tháng khai thác cũng đã có dấu hiệu xuống cấp, xuất hiện điểm hằn lún, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Một số vị trí bên trong hầm chui cũng có dấu hiệu xuống cấp.

Liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, theo phân cấp, đường Nguyễn Văn Linh do công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý. Trong đó, đoạn từ cầu Tư Dinh đến đường Nguyễn Phan Chánh đã bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) từ năm 2020 để thực hiện dự án hầm chui tại nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 (nay là phường Tân Hưng).

Một số vị trí hư hỏng nặng gây khó khăn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực.

Hiện nay, công trình hầm chui tại nút giao đã thi công xong nhưng Ban Giao thông chưa xử lý dứt điểm các hư hỏng trên làn ô tô đường Nguyễn Văn Linh (vị trí giữa phần đường hỗn hợp và hầm chui) để bàn giao lại tuyến đường cho công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông (Sở Xây dựng TPHCM) cho biết, sở đã có nhiều văn bản đôn đốc Ban Giao thông sửa chữa, khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng trên tuyến đường này. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nêu trên chưa được khắc phục. Vì vậy, Sở đã đề nghị Ban Giao thông thông tin thêm về kế hoạch sửa chữa, khắc phục.

“Trường hợp Ban Giao thông vẫn chậm trễ khắc phục, Sở Xây dựng sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị liên quan và tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực”- ông Giang khẳng định.