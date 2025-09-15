Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bị bạn ‘lên lớp’ vì đánh người yêu, liền xuống tay gây án

Nhật Huy
TPO - Chiều 15/9, sau gần một tuần nghị án, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án vụ giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại quán ốc ở Phú Quốc đầu năm 2024.

Theo đó, bị cáo Chế Văn Trường (SN 2001) lãnh 9 năm tù về tội giết người. Ba bị cáo khác gồm Trương Kỳ Anh (SN 1999), Lê Tấn Du (SN 2000) và Lâm Quốc Hào (SN 2000) mỗi người bị tuyên 2 năm tù treo về tội gây rối trật tự công cộng. Tất cả các bị cáo đều trú tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

anh-1-6605.jpg
Chế Văn Trường lãnh 9 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 20/2/2024, Trường cùng Du và Kỳ Anh đến nhậu ở quán ốc trên đường Nguyễn Trung Trực (Phú Quốc). Trong lúc uống, Trường mâu thuẫn và đánh bạn gái, ném điện thoại. Bực tức trước hành vi này, Kỳ Anh lên tiếng chỉ trích khiến Trường nổi giận, bỏ đi rồi sau đó quay lại tìm Kỳ Anh gây sự.

Lời qua tiếng lại, Trường rút dao đâm nhiều nhát vào người Kỳ Anh, khiến nạn nhân trọng thương. Khi Du lao vào can ngăn, Trường tiếp tục dùng dao tấn công khiến Du bị thương.

Kết quả giám định cho thấy Kỳ Anh bị thương tật 59%, còn Du bị tổn hại 2% sức khoẻ. Gây án xong, Trường bỏ trốn và đến ngày 22/2/2024 mới ra đầu thú.

Nhật Huy
