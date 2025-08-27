Vụ nổ súng bắn chết người trên Quốc lộ 9: Lời kể cuối cùng của nạn nhân về nhóm hung thủ

TPO - Lúc nằm trên giường cấp cứu tại bệnh viện, nạn nhân Hồ Văn Triều (SN 2002, ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đã kịp thuật lại vụ việc với lực lượng chức năng. Theo lời kể của nạn nhân, nhóm đối tượng dùng súng bắn anh đã tự xưng "chúng tao là những người vận chuyển hàng”.

Ngày 27/8, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã triệu tập nhóm nghi phạm nổ súng bắn chết người xảy ra trên Quốc lộ 9 vào đêm 25/8. Có nhiều vấn đề liên quan khác hiện đang được lực lượng chức năng thu thập tài liệu chứng cứ để điều tra làm rõ.

Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy hung thủ dùng súng K59 bắn chết người (Ảnh minh họa).

Theo tường thuật của nạn nhân Hồ Văn Triều, vào khoảng 21h30 đêm 25/8, trên đường từ Cam Lộ về nhà ở xã Hướng Hiệp, lúc đến khu vực ngã ba giao giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà thì gặp một nhóm 4 thanh niên đang dừng xe đứng bên đường. Anh Triều dừng xe và tiến đến hỏi chuyện với 4 thanh niên này là ai, ở đâu tới, đứng đây làm gì? Một trong 4 thanh niên này lớn giọng trả lời “Bọn tao là… người vận chuyển hàng, hỏi làm gì !". Nghe các đối tượng này lớn tiếng, nên anh Triều đã gọi điện thoại cho một người bạn ở bản Chùa, xã Hiếu Giang, ra tiếp ứng.

Có mặt tại hiện trường, người bạn của Triều đã khuyên ngăn cả hai bên không nên căng thẳng với nhau mà cùng nhau giải tán, ai về nhà đó.

Song anh Triều một mực không chịu về và tiến tới khu vực 4 thanh niên để làm rõ lai lịch của 4 người trên. Trong lúc lời qua tiếng lại, Triều đã dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Hồ Ngọc Việt, nên đối tượng Việt đã rút súng ngắn bắn một phát vào bụng nạn nhân, rồi sau đó bỏ chạy.

Y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khẩn trương cấp cứu, gắp đầu đạn ra khỏi bụng nạn nhân, song do vết thương quá nặng nên Hồ Văn Triều tử vong﻿ vào lúc 6h sáng 26/8.

Theo điều tra ban đầu cơ quan chức năng cho thấy, đối tượng Hồ Ngọc Việt (SN 2007, trú bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) đã dùng súng ngắn (nghi là súng K59) bắn một phát vào nạn nhân Triều. Nạn nhân Triều được người dân đi cấp cứu và tử vong sau đó tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Từ nguồn tin thu thập được, lực lượng chức năng xác định, lúc xảy ra đôi co với Hồ Văn Triều, đối tượng Hồ Ngọc Việt rút súng ra, lên đạn và bắn Triều một phát vào bụng. Khi vừa kết thúc phát bắn đầu tiên, Việt thực hiện thao tác lên đạn nòng súng tiếp theo. Song lúc lên đạn lần hai thì hai viên đạn trong hộp tiếp đạn lên nòng đã văng ra ngoài, nên Việt không thể bắn được nữa. Qua xác minh ban đầu, khẩu súng đối tượng Việt sử dụng chỉ có 3 viên đạn.