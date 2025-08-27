Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Triệu tập nhóm nghi phạm bắn chết người trên Quốc lộ 9

Hữu Thành
TPO - Cơ quan chức năng đã xác định nhóm đối tượng dùng súng bắn chết anh Hồ Văn Triều ở xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 27/8, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã triệu tập nhóm 4 đối tượng dùng súng bắn chết người trên Quốc lộ 9, thuộc địa phận xã Hướng Hiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo vụ nổ súng làm một người tử vong vào đêm 25/8, Công an tỉnh Quảng Trị, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị và các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra.

2-trong-4-doi-tuong-lien-quan-vu-ban-chet-nguoi-o-huong-hiep.png
2 trong số 4 đối tượng liên quan vụ dùng súng bắn chết người trên Quốc lộ 9.

Bước đầu triệu tập làm việc với các đối tượng, cơ quan điều tra xác định Hồ Ngọc V. (SN 2007, trú bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) là người nổ súng. Ngoài ra, Công an đang tiếp tục làm việc với Hồ Quang Đ. (SN 2008, ở bản Chùa, xã Hiếu Giang) và hai đối tượng liên quan khác.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Như Tiền Phong đã thông tin, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 25/8, Hồ Văn Triều (SN 2002, ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi từ Cam Lộ về nhà, đến ngã ba giao nhau giữa Quốc lộ 9 và đường liên thôn Khe Hà thì gặp 4 đối tượng không rõ lai lịch điều khiển 2 xe mô tô đang đứng bên đường. Thấy vậy, Triều dừng xe tiến đến hỏi chuyện, nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Một trong bốn thanh niên lạ mặt này đã sử dụng súng bắn vào vùng bụng của Triều rồi bỏ chạy về hướng Cam Lộ.

Sau đó, Hồ Văn Triều được người dân đưa đến Trung tâm Y tế Krông Klang, rồi được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Do vết thương quá nặng, đến 6 giờ ngày 26/8, nạn nhân Triều đã tử vong. Anh Triều có vợ và con nhỏ 2 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Hữu Thành
#nổ súng #bắn chết người #Công an #Quảng Trị #Quốc lộ 9 #tử vong

