Đà Nẵng

Trưởng thôn bị gấu tấn công kinh hoàng trên đường về nhà

Hoài Văn
TPO - Trên đường từ rẫy về nhà, một trưởng thôn ở xã biên giới Hùng Sơn (thành phố Đà Nẵng) bị gấu rừng tấn công bất tỉnh, may mắn sau đó được người dân kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu.

Tối 21/10, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, một người dân địa phương bị gấu rừng tấn công bất tỉnh, may mắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ông Nhương bị gấu rừng tấn công bất tỉnh, may mắn được người dân kịp thời phát hiện đưa đi cấp cứu.

Nạn nhân là ông Pơloong Nhương (48 tuổi, Trưởng thôn A Tu 1). Khoảng 18h30 cùng ngày, người dân phát hiện ông Nhương nằm bất tỉnh bên đường, trên người có nhiều vết thương nghi do động vật hoang dã cào, cắn, nên nhanh chóng đưa về thôn sơ cứu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hùng Sơn phối hợp y tế địa phương đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã Ch’Ơm, đồng thời liên hệ Trung tâm Y tế khu vực Tây Giang điều xe lên tận thôn A Tu 1 để đón và chuyển bệnh nhân về trung tâm điều trị.

Theo lãnh đạo xã, ông Nhương bị thương nặng vùng mặt và hàm dưới, mất nhiều máu nhưng hiện đã tỉnh táo. Ông cho biết, khi đang từ rẫy trở về nhà thì bất ngờ bị một con gấu rừng tấn công.

Hiện nạn nhân đang được các y, bác sĩ tích cực theo dõi, chăm sóc.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi rẫy một mình, nhất là vào chiều tối, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng rà soát khu vực nghi có gấu rừng xuất hiện để đảm bảo an toàn.

Hoài Văn
