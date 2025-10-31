Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ‘làm ngày, làm đêm’ khắc phục sạt lở

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu lực lượng quân đội cùng địa phương huy động nhân lực và phương tiện “làm ngày, làm đêm” để nhanh chóng thông tuyến, cung cấp hỗ trợ kịp thời đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Chiều 30/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác khắc phục sạt lở, mưa lũ tại xã Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Sơn Tây, sáng ngày 29/10, khoảng 10.000m3 đất, đá bị sạt lở vùi lấp tuyến đường tỉnh lộ 623 có chiều dài 60m. Đây là tuyến đường huyết mạch từ tỉnh lên trung tâm xã Sơn Tây nên hơn 6.000 hộ dân bị cô lập. Trên tuyến đường này hiện còn có 10 điểm sạt lở lớn, nhỏ và hiện vẫn chưa được thông tuyến.

Ngay sau xảy ra sự cố, tỉnh Quảng Ngãi đã huy động phương tiện để khắc phục nhưng do lượng đất, đá quá lớn, thời tiết bất lợi nên gặp nhiều khăn. Hiện tỉnh đang tiếp tục huy động các phương tiện để sớm thông tuyến đường này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo phương án khắc phục ngay điểm sạt lở.

Tại hiện trường, sau khi liên lạc với lực lượng chức năng và người dân trong vùng bị cô lập do sạt lở, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng vũ trang, khẩn trương huy động nhân lực và phương tiện “làm ngày, làm đêm” để nhanh chóng thông tuyến, cung cấp hỗ trợ kịp thời đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi phải có phương án lâu dài đảm bảo an toàn không chỉ điểm này mà còn 200 điểm trong toàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gọi điện cho một số cán bộ xã và người dân ở trong khu vực bị chia cắt.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trong chiều cùng ngày, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng chia sẻ sâu sắc với người dân tỉnh Quảng Ngãi trước những thiệt do mưa lũ, sạt lở gây ra.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi tiến hành đánh giá toàn diện thiệt hại, xác định nguyên nhân và năng lực ứng phó của địa phương, từ đó đề xuất giải pháp hỗ trợ và khắc phục hiệu quả.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thông tin Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã quyết định hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở gây ra.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cảm ơn Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Đoàn công tác của Trung ương đã về kiểm tra, chỉ đạo và chia sẻ với tỉnh trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở nghiêm trọng những ngày qua.

“Toàn tỉnh đang tập trung nguồn lực khôi phục giao thông, khắc phục các tuyến đường bị chia cắt, ưu tiên đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm, thuốc men và dịch vụ thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng”, ông Niên thông tin.