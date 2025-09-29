Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thị sát sự cố đê biển Hải Thịnh III

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 29/9, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 10 (Bualoi) Trần Hồng Hà, đã về xã Hải Thịnh (Ninh Bình) kiểm tra công tác ứng phó bão và khắc phục sự cố sạt, sập đê biển Hải Thịnh III.

Theo báo cáo nhanh, tỉnh Ninh Bình đã triển khai quyết liệt phương châm “4 tại chỗ”, ban hành 4 công điện khẩn, thành lập Ban chỉ đạo tiền phương do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban để trực tiếp chỉ đạo. Công tác kêu gọi tàu thuyền, sơ tán dân cư, chằng chống công trình được thực hiện đồng bộ.

screen-shot-2025-09-29-at-184331.png
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại khu vực đê biển Hải Thịnh (Ninh Bình). Ảnh: Ngọc Ánh.

Đã kêu gọi 1.853 phương tiện/5.691 ngư dân vào nơi tránh trú an toàn; di dời gần 900 lao động từ các chòi nuôi thủy sản ngoài đê vào bờ; sơ tán 341 hộ/870 nhân khẩu ở các vùng xung yếu; khẩn trương thu hoạch trên 17.000 ha lúa, hoa màu để giảm thiệt hại.

Dù vậy, bão số 10 và giông lốc sau bão vẫn gây thiệt hại nặng: 9 người tử vong, 18 người bị thương, 11 ngôi nhà bị sập, 126 nhà tốc mái, 53 cột điện gãy đổ, nhiều diện tích cây trồng hư hỏng. Đặc biệt, tuyến đê biển Hải Thịnh III bị sạt sập đoạn dài khoảng 75m, đe dọa toàn tuyến dài 5 km.

Tỉnh Ninh Bình đã thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại xã Hải Thịnh, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng, công an, dân quân tự vệ, để trực tiếp chỉ đạo ứng phó. Các sở, ngành và lực lượng chức năng đã huy động, trên 30 xe tải trọng lớn; 15 máy cẩu; hàng ngàn rọ đá, bao tải, tấm bê tông mái chắn sóng… Bước đầu đã xử lý khẩn cấp bằng cách trải vải lọc, xếp đè rọ đá, lắp tấm bê tông chắn sóng để hạn chế tràn sóng, đảm bảo an toàn cho tuyến đê.

000.jpg
Lực lượng chức năng tập trung xử lý sự cố trên đê.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, cần bình tĩnh đánh giá đúng tình hình, xác định rõ nguyên nhân sạt sập, tiếp tục huy động các lực lượng, doanh nghiệp cùng tham gia hộ đê; Chuyển từ trạng thái ứng cứu sang gia cố nền đê, nghiên cứu giải pháp kỹ thuật bền vững, bảo đảm đê Hải Thịnh III và toàn tuyến có khả năng chống chịu trước các cơn bão mạnh hơn trong tương lai. Đồng thời quan tâm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, giảm thiểu tác động sau bão.

Phó Thủ tướng cũng đã thăm hỏi, động viên lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ, đề nghị các lực lượng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời xử lý sự cố, giữ vững an toàn tuyến đê để bà con yên tâm ổn định cuộc sống.

Minh Đức
