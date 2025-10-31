Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo 'nóng' tại điểm sạt lở trên đèo D'Ran

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại điểm sạt lở đèo D’Ran, phối hợp các đơn vị triển khai các bước khắc phục tiếp theo.

Sáng 31/10, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp kiểm tra hiện trường khu vực sạt trượt nghiêm trọng trên đèo D’Ran trên quốc lộ 20, đoạn qua phường Xuân Trường - Đà Lạt.

Hiện trường vụ sạt lở.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, tối 28/10, tại Km262+400 - Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’Ran) đã xảy ra sạt lở ta-luy dương dài khoảng 10m, khiến hàng chục mét khối đất đá, cây rừng đổ tràn xuống mặt đường. Phần nền đường cũng xuất hiện vết nứt dài khoảng 30m, rộng 2-10cm, lún gần nửa mặt đường.

Đến chiều 29/10, tại địa điểm trên tiếp tục xuất hiện cung trượt mới có diện tích khoảng 3.500m², với khối lượng đất đá ước tính 60.000m³ và có khoảng 60 cây thông bị đe dọa cuốn trôi.

Phần nền đường xuất hiện vết nứt dài khoảng 30m, rộng 2-10cm.

Ngay sau sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc, nhân lực dọn dẹp hiện trường, rào chắn và cắm biển cảnh báo, đồng thời đề nghị Ban Quản lý Dự án 85 khẩn trương khảo sát, xử lý tình trạng lún, nứt.

Theo ông Lê Ngọc Tiến - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, trước mắt tỉnh sẽ cấm các phương tiện lưu thông qua đoạn tuyến, đồng thời xây dựng phương án giảm tải ta-luy dương. Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực đánh giá nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục lâu dài.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu Công an tỉnh khẩn trương phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông; Sở Xây dựng khẩn trương có phương án để khảo sát thực tiễn, thuê đơn vị tư vấn đánh giá thật kỹ khả năng sạt trượt. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại điểm sạt lở đèo D’Ran, phối hợp các đơn vị triển khai các bước khắc phục tiếp theo.

Đoàn công tác xem tình hình sạt lở từ trên cao bằng flycam.

"Đây là điểm sạt trượt nghiêm trọng, nằm trên tuyến đường huyết mạch kết nối Đà Lạt với vùng ven biển, nên việc xử lý phải được tiến hành khẩn trương, an toàn và bền vững", ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã tới thăm hỏi, chia buồn với gia đình cô giáo N.H.B.H, nạn nhân tử vong do thiên tai tại xã D’Ran chiều 27/10.