Chuyện ấm lòng của những tài xế sau nhiều ngày bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo

TPO - Giữa biển mưa và sạt lở, trong cảnh thiếu ăn, mất sóng điện thoại và lạnh buốt, tài xế hàng chục xe tải cùng nhiều người bị cô lập nhiều ngày trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) được tiếp tế từng gói mì, chai nước từ lực lượng cứu hộ. Câu chuyện ấm lòng giữa mưa lũ...

Hứng nước mưa để sinh hoạt

Khoảng 8h30 ngày 26/10, mưa lớn, trắng xóa cả triền đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh). Vợ chồng chị Bùi Nhật Lệ (quê Hưng Yên) điều khiển xe tải chở gốm, vượt qua từng khúc cua trơn trượt hướng về TP Đà Nẵng. Khi xe vừa đến khu vực cầu Đăk Môn (tỉnh Quảng Ngãi), bất ngờ một tiếng ầm vang rền. Cả mảng núi sạt xuống, chắn ngang con đường.

Nhiều đoạn trên đèo Lò Xo bị sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều phương tiện và tài xế mắc kẹt trên đèo.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đất đá phía sau lại đổ xuống, bịt kín lối quay đầu. Chiếc xe của vợ chồng chị cùng gần 20 phương tiện khác nối đuôi nhau kẹt cứng giữa hai điểm sạt lở, bốn bề là núi rừng, mưa phủ trắng.

Trên xe lúc này chỉ còn vài chai nước lọc, không đồ ăn và không sóng điện thoại. Mọi người nhao ra khỏi cabin, nhìn quanh với vẻ mặt hoang mang. “Mưa càng lúc càng to, ai cũng lo đất lại trôi tiếp. Cứ nghe tiếng rào rào trên vách núi là ai nấy giật mình”, chị Lệ nhớ lại.

Không có thông tin liên lạc, những người mắc kẹt chỉ biết hỏi han nhau, dò đoán khi nào đường sẽ thông. Chiều buông, cái đói vì thiếu lương thực và mệt khiến nhiều người kiệt sức. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải mất hàng giờ vượt những cung đường sạt lở, mở đường, tìm cách tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Đoàn xe mắc kẹt dài trên đèo Lò Xo.

Đến khoảng 17h cùng ngày (26/10), giữa cơn mưa trắng xóa, ánh đèn pin nhấp nháy từ xa hiện lên. Những người lính cứu hộ, áo mưa sũng nước, khệ nệ mang theo từng thùng mì tôm, nước uống, bánh mì khô, tiếp tế cho vợ chồng chị Lệ và những tài xế khác. “Lúc thấy họ đến, ai cũng vỡ òa. Khi nhận được gói mì đầu tiên, tôi run cả tay. Giữa lúc đói, lạnh và sợ, gói mì ấy là gói mì ngon nhất tôi từng ăn…”, chị Lệ xúc động kể.

Tình người giữa núi rừng

Đêm đầu tiên mắc kẹt trên đèo lạnh buốt, mọi sinh hoạt đều diễn ra trên xe. Mưa xối xả, gió rít. Vợ chồng chị nằm co ro trong cabin, hé kính cho thoáng khí thì nước tạt ướt cả áo, rồi vội đóng kính. Xung quanh, ánh đèn pin hắt ra từ các xe khác, mỗi ánh sáng là một con người đang gồng mình chống chọi với đêm dài.

Lực lượng chức năng lội bùn, băng qua các điểm sạt lở để đưa lương thực, thực phẩm vào trong khu vực tài xế bị cô lập.

Mọi người chia nhau từng dây sạc điện thoại, từng chai nước, miếng bánh. Vợ chồng chị Lệ cùng nhiều người khác phải hứng nước mưa để sử dụng. “Cả đoạn đèo thành một đại gia đình. Người lạ mà thương nhau, đùm bọc nhau như ruột thịt”, chị Lệ nói.

Sáng hôm sau 27/10, xe của vợ chồng chị Lệ lùi được một đoạn, bắt được sóng điện thoại chập chờn. Chị vội vàng gọi về báo tin an toàn cho gia đình. Trong ngày 27/10, lực lượng cứu hộ hai lần mang cơm, nước, sữa lên tiếp tế. Đến ngày 28/10, các đội cứu hộ đã huy động thiết bị bay không người lái vận chuyển lương thực lượng thực phẩm vào bên trong, do vậy các tài xế đã không lo thiếu lương thực.

Những phần thực phẩm được đoàn cứu hộ tiếp tế cho chị Lệ sử dụng lúc bị mắc kẹt.

Đường trơn trượt, nhiều đoạn phải đi bộ hàng cây số, nhưng các cán bộ, chiến sĩ cứu hộ vẫn kiên trì chuyển từng thùng hàng lên đèo. “Có bữa trời mưa xối xả, đường sạt bùn lút đầu gối, nhưng anh em vẫn cố đi vì thương người mắc kẹt”, một thành viên cứu hộ kể.

Đêm thứ ba, mưa đã ngớt. Mọi người lấy áo mưa cũ lót ghế, tạm ngả lưng. Tiếng nước nhỏ giọt thay cho tiếng sạt lở, gió đã bớt gào hơn. Ai cũng mong sáng mai đường sẽ thông, để được trở về. “Những ngày mắc kẹt, chúng tôi hiểu ra nhiều điều. Khi thiên nhiên nổi giận, con người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Giữa mưa gió, tình người là ngọn lửa không bao giờ tắt”, chị Lệ nghẹn ngào nói.

Anh Thương cùng đoàn xe tiếp tục mắc kẹt ở địa phận xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng).

Tương tự, anh Chu Văn Thương (trú tỉnh Hưng Yên) tài xế xe thư báo đi từ TP. HCM ra Hà Nội, ngày 26/10 xe anh di chuyển qua đèo Lò Xo (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi) cũng bị sạt lở mắc kẹt, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở của lực lượng chức năng, xe của anh tiếp tục di chuyển được 20km về hướng TP Đà Nẵng. Tuy nhiên khi vừa đến địa phận xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) thì tiếp tục bị sạt lở và mắc kẹt cho đến bây giờ, phía sau vẫn còn hơn hàng chục đầu xe.

"Tuy bị mắc kẹt nhiều ngày giữa đèo, nhưng chúng tôi không bao giờ thiếu lương thực hay nước uống. Mỗi bữa cơm, gói mì, chai nước được lực lượng chức năng và đội cứu hộ mang lên tiếp tế đều chan chứa nghĩa tình. Tôi cùng anh em tài xế vô cùng biết ơn sự tận tâm, không quản gian khổ của họ trong những ngày mưa gió ấy", anh Thương kể.



Thông tuyến một phần sau nhiều ngày tê liệt

Tối 29/10, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào chiều cùng ngày, đoạn Km1407 trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh) qua khu vực cầu Đăk Zôn (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) đã được thông tuyến một phần. Nhờ đó, khoảng 30 phương tiện bị mắc kẹt tại đây đã tiếp tục di chuyển về hướng TP Đà Nẵng.

Dùng thiết bị bay không người lái tiếp tế lương thực cho tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo.

Theo CSGT, hiện vẫn còn khoảng 20 xe bị kẹt trên khu vực đèo Lò Xo, giáp ranh giữa Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tuyến, phấn đấu trong thời gian sớm nhất đưa các phương tiện còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người và xe.

Trước đó, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo đã xuất hiện rất nhiều điểm sạt lở lớn với tổng khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối. Tại Km1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ ta luy dương đổ ập xuống, vùi kín mặt đường, chia cắt giao thông.

Tại Km1415+830, lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc chắn ngang đường, khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tại Km1409+400 (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi), một xe múc của đơn vị thi công bị mắc kẹt khi đất đá bất ngờ sạt xuống, phủ kín hơn 100 m mặt đường.

Ngoài ra, các điểm Km1421+835 và Km1448+740 cũng bị vùi lấp bởi hàng trăm mét khối đất đá, nhiều cây gỗ lớn ngã chắn ngang khiến toàn tuyến đèo tê liệt.

Theo Trạm CSGT Ngọc Hồi, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý đường đang huy động tối đa máy móc, nhân lực mở làn tạm, giải phóng các phương tiện mắc kẹt và ứng trực 24/24 để kịp thời xử lý các điểm sạt lở mới.