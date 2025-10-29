CLIP: Đá lớn lăn xuống mặt đường ở Gia Lai sau sạt lở

TPO - Một điểm sạt lở vừa xảy ra trên tuyến đường kết nối từ phường Hoài Nhơn Bắc đi xã An Lão của tỉnh Gia Lai khiến đất đá tràn xuống mặt đường.

Vị trí sạt lở.

Chiều 29/10, trao đổi Tiền Phong, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đã tiến hành rào chắn, đồng thời cắm biển cảnh báo tại vị trí sạt lở trên tuyến đường kết nối đi xã An Lão.

Trước đó, tại khu vực dốc Đá Lửa, trên tuyến đường kết từ phường Hoài Nhơn Bắc đi xã An Lão bất ngờ bị sạt lở, một khối lượng lớn đất đá tràn xuống đường. Đặc biệt có những tảng đá lớn lăn xuống mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ đối với các phương tiện lưu thông.

Địa phương tiến hành rào chắn, cảnh báo﻿ khu vực sạt lở.

Ngay sau khi nắm thông tin, chính quyền phường Hoài Nhơn Bắc đã huy động lực lượng đến hiện trường kiểm tra, đồng thời rào chắn, cắm biển cảnh báo. Lãnh đạo phường cho biết, sau khi thời tiết ổn định sẽ khắc phục để đảm bảo lưu thông.

Kiên quyết di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm

Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét và ngập sâu, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có công điện triển khai các biện pháp khẩn cấp ứng phó.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các sở, ngành, địa phương triển khai ngay các biện pháp ứng phó thiên tai, với phương châm "An toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, trước hết".

Công điện cũng nêu rõ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Thường xuyên, liên tục theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến mưa lớn; tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động kích hoạt phương án ứng phó.

Kiên quyết tổ chức di dời toàn bộ người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm không còn bất kỳ trường hợp nào lưu lại trong vùng có nguy cơ cao.

UBND tỉnh cũng yêu cầu đặt toàn bộ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn vào trạng thái sẵn sàng cao nhất, bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu ngay khi có yêu cầu. Duy trì thông tin, liên lạc thông suốt 24/7 với Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh (Sở Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) để bảo đảm chỉ huy, phối hợp, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.