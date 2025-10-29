Đất núi đổ ập xuống trạm y tế, nhân viên trực kịp chạy thoát

TPO - Một vụ sạt lở nghiêm trọng lúc sáng sáng tại Trạm Y tế xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) khiến toàn bộ nhà giữ xe và mái che bị cuốn sập. Đất đá từ trên núi tràn xuống khuôn viên trạm, rất may thời điểm xảy ra sạt lở, nhân viên y tế trực ca đêm đã kịp chạy thoát.

Sáng 29/10, ông Hồ Ngọc Văn - Bí thư Đảng ủy xã Tây Trà (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, lúc rạng sáng nay, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng tại trạm y tế Trà Xinh.

Theo đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, nhiều khối đất đá từ trên núi đổ ào xuống khu vực trạm y tế, tràn xuống vùi lấp toàn bộ nhà giữ xe và mái che của trạm.

Thời điểm xảy ra sạt lở, trong trạm y tế có một nhân viên đang trực, người này đã kịp bỏ chạy trước khi vụ sạt lở xảy ra.

Tại hiện trường, đất đá từ vụ sạt lở tràn ra khuôn viên trạm y tế Trà Xinh. Toàn bộ nhà xe, mái che đã bị kéo sập, hư hỏng. Rất may vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

Trong đêm, sạt lở tiếp tục xảy ra tại các tuyến đường tỉnh lộ 622B, 626 và đường vào các thôn thuộc xã Tây Trà Bồng gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, chia cắt nhiều khu vực miền núi Quảng Ngãi.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Lễ - Chủ tịch UBND xã Phước Giang cho biết, trên địa bàn đã xảy ra ngập sâu, chia cắt nhiều nơi. Tại UBND xã, nước ngập đã trên 1m. Các vùng lân cận mức nước cao, ngập sâu hơn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi (Sở NN&MT tỉnh Quảng Ngãi), toàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được dao động từ 310mm - 930mm.

Tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường ở phường Nghĩa Lộ, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng. Mức ngập từ 0,4 đến 0,8 m.