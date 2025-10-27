Xuất hiện vết sạt lớn ở Lào Cai, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm

TPO - Sau bão số 10 và 11, một khu vực đồi ở xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai xuất hiện vết sạt lớn. Hiện, lực lượng chức năng đã khoanh vùng và di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, tại khu vực taluy dương phía sau dãy nhà dân thuộc thôn Tân An 2, xã Bảo Hà đã xuất hiện hiện tượng sạt lở đất quy mô lớn. Đất đá từ sườn đồi trượt xuống sát khu dân cư, gây mất an toàn nghiêm trọng cho các hộ sinh sống ven Quốc lộ 279.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Công an xã Bảo Hà phối hợp với UBND xã đã kịp thời căng dây, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn an toàn và vận động người dân di dời khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng Công an xã túc trực tại hiện trường để hướng dẫn người dân, phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đoạn đồi có nguy cơ sạt lở được lực lượng chức năng khoanh vùng.

Ông Trần Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết, vết sạt này hình thành từ đợt bão số 9 và số 10 vừa qua. Sau khi mưa tạnh, nền đất khô, phần đất yếu phía trên sườn đồi tiếp tục tách lớp, trượt dần xuống khu dân cư. “Hiện xã đã vận động và hỗ trợ 8 hộ dân di dời tạm thời đến nhà người thân để đảm bảo an toàn. Đoạn sạt, tách lớp đất chưa gây nguy hiểm nhưng tiềm ẩn nguy cơ tái sạt lở”, ông Kiên nói.

Theo Chủ tịch UBND xã Bảo Hà, địa phương đã khoanh vùng khu vực nguy hiểm, dựng rào chắn và cắm biển cảnh báo để người dân không đến gần. Trước mắt, xã chỉ đạo lực lượng chức năng túc trực, theo dõi diễn biến; đồng thời tính toán phương án hạ tải mái dốc, xử lý thoát nước tạm thời nhằm giảm nguy cơ sạt lở tiếp diễn. “Về lâu dài, xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn để khảo sát, đánh giá độ sạt lở của mái taluy”, ông Kiên cho biết thêm.

Dự báo, trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt lở vẫn cao. Chính quyền xã Bảo Hà khuyến cáo người dân không tụ tập, không dựng lều quán hoặc đỗ xe gần chân taluy; chủ động theo dõi thông tin cảnh báo và báo ngay cho UBND xã hoặc Công an xã Bảo Hà khi phát hiện dấu hiệu sạt lở mới để được hỗ trợ kịp thời.